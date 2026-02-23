Nelle puntate della soap turca Io sono Farah che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2026, Behnam Azadi (Feyyaz Duman) potrà contare sulla complicità di Orhan Kosaner (Ali Sürmeli), il quale stringerà una collaborazione con lui, dopo essere uscito finalmente allo scoperto.

Mehmet crede che Orhan abbia ucciso Ali Galip, Akbar discute con Rahsan

Appena rientreranno a casa, Farah, Tahir e Kerim verranno accolti da Gulsima e Bade. Nel contempo, Orhan stringerà un’alleanza con Behnam. Il commissario capo Mehmet, invece crederà che sia stato Orhan a uccidere Ali Galip, dopo aver ripensato a un discorso del padre adottivo.

Spazio anche ad Akbar, che discuterà con Rahsan nella villa di Behnam.

Orhan si riavvicina a Gonul, Merjan indaga sul rapporto tra suo padre e Gulsima

Successivamente, Orhan si riavvicinerà alla figlia Gonul, e cercherà di farla schierare contro Mehmet.

Per concludere, Merjan vorrà scoprire che tipo di rapporto c’è tra suo padre Akbar e Gulsima, la madre di Farah.

Riepilogo: Farah ha scoperto che sua madre Gulsima è viva

Di recente, dopo essere stato prigioniero in Iran, Tahir è riuscito a fuggire e a tornare in Turchia sano e salvo. L’uomo non ha perso tempo, per rivelare a Farah che sua madre Gulsima che per anni ha creduto morta, in realtà è viva. Inoltre, Tahir ha fatto sapere alla sua amata, che è stata sua madre a donare il midollo al piccolo Kerim, dal momento che il padre Behnam non avrebbe potuto farlo per via delle sue condizioni di salute.

A quel punto, Farah ha architettato un piano per scappare dalla villa di Behnam insieme al figlio. Purtroppo, a causa di un imprevisto, la giovane è stata costretta a fuggire da sola. In particolare, Farah si è resa conto di essere stata incastrata da qualcuno, appena ha trovato Mahmud gravemente ferito con il suo coltello. Nel tentativo di prestare soccorso all’anziano uomo, Farah è stata accusata ingiustamente da una domestica. A intervenire in suo aiuto ci ha pensato Tahir, portandola in un rifugio sicuro. Dopo essersi ricongiunti, Tahir e Farah hanno sperato di costringere Behnam a portare Gulsima in Turchia con l’obiettivo di poterla liberare.