Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda in daytime e in prime time su Canale 5, Tahir si troverà tra le braccia di Mehmet dopo aver fatto da scudo per salvarlo da un proiettile. Ferito gravemente all’addome e quasi in stato di incoscienza, Mehmet tenterà di soccorrerlo, ma sembrerà non esserci più nulla da fare: Tahir chiuderà gli occhi e smetterà di rispondere. Nell’aria si leverà l’urlo di Mehmet, mentre per Tahir tutto sembrerà ormai perduto.

Tahir fa da scudo umano a Mehmet

Tahir sarà in bilico tra la vita e la morte, dopo essere rimasto ferito in un agguato organizzato dalla polizia per incastrare il capo di Orhan.

Ci sarà una sparatoria e sarà protagonista di un gesto eroico: deciderà di sacrificare la sua vita per salvare quella di Mehmet.

Sarà lui a fargli da scudo umano quando un malvivente sparerà contro Mehmet. Quest’ultimo sarà disperato, soprattutto nei confronti di Farah. La ragazza era cosciente dei pericoli che Tahir avrebbe corso in questo agguato, per questo si era rivolta a Mehmet, chiedendogli di proteggerlo. Così, però, non accadrà.

L’addio di Tahir a Farah: ‘Sei la cosa più bella della mia vita’

Tahir si troverà ferito e in gravi condizioni tra le braccia di Mehmet, che continuerà a ripetersi: “Non doveva finire così e ora che cosa dirò a Farah”. Quando Tahir sentirà il nome della moglie, chiederà a Mehmet di comporre il numero di Farah dal suo telefono.

Tra i due ci sarà un confronto straziante, perché ciò che dirà Tahir si trasformerà quasi in un addio. Le dirà che è la cosa più bella che gli sia capitata nella vita, chiedendole di amare Kerim e sua madre Gulsima anche per lui.

‘Sarai padre’: l’annuncio di Farah, poi Tahir chiude gli occhi

In quell’attimo di disperazione, Farah cercherà di tenerlo ancorato alla realtà, confessandogli di aver appena scoperto di essere incinta. “Sarai padre, non puoi lasciarmi da sola”, urlerà lei, ma improvvisamente dall’altro capo del telefono non si sentirà più nulla.

Tahir chiuderà gli occhi tra le braccia di Mehmet. “Fratello, ti prego, parlami”, urlerà Mehmet, senza ricevere alcuna risposta: per Tahir sembrerà essere giunta la fine, nel silenzio più totale.