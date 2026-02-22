Le trame turche di Io sono Farah segnano un punto di svolta: per Behnam è tempo di lasciare la scena. Dopo aver rischiato la vita in un sanguinoso agguato, l’antagonista scamp­erà alla morte. Ma ad attenderlo ci sarà un destino altrettanto amaro. Smascherato e isolato, Behnam riceverà l’ordine perentorio dallo zio Mahmud: lasciare per sempre la Turchia e tornare in Iran. Una caduta definitiva che porterà con sé un ultimo, inaspettato regalo per Farah, ponendo fine a mesi di ricatti e sofferenze.

Mahmud, lo zio di Behnam pronto a tutto

Nelle recenti puntate di Io sono Farah ha fatto il suo ingresso Mahmud, lo zio di Behnam e il capo della famiglia Azadi.

Uomo freddo, autoritario e abituato a comandare, pretende di avere il controllo assoluto sugli affari tra Iran e Turchia. La sua presenza creerà subito tensione con Behnam, che da tempo sogna di prenderne il posto e guidare da solo l’organizzazione.

Quando Merjan accoltellerà Mahmud, Behnam penserà di avere finalmente la strada spianata, ma l’uomo sopravvivrà e tornerà in Iran per un periodo di convalescenza, deciso a non farsi scalzare.

L’attentato di Merjan a Behnam e il salvataggio per amore di Kerim

Nel frattempo, Behnam metterà in atto un piano per far esplodere un carico d’oro proveniente dall’Iran, con l’obiettivo di indebolire definitivamente Mahmud. Il progetto, però, verrà compromesso dall’intervento di Tahir e da una serie di imprevisti che ne mineranno la riuscita.

Le tensioni esploderanno quando Merjan, esasperata dalle continue crudeltà contro la famiglia, sparerà a Behnam. Per alcuni istanti sembrerà morto, ma Tahir e Farah, presenti all’agguato, sceglieranno di salvarlo per non lasciare a Kerim il trauma della perdita del padre.

Behnam si arrende e consegna il video a Farah

Ferito e ormai isolato, Behnam si troverà senza alleati. Tahir gli farà capire che Mahmud ha scoperto il suo tradimento e che in Iran lo attende un giudizio severo. L’ordine è perentorio: Behnam deve lasciare immediatamente la Turchia.

Di fronte all’inevitabile, l'uomo si arrenderà e compirà l'ultimo gesto significativo: consegnerà a Farah il video dell’omicidio di Ali Galip, con cui l’aveva ricattata per mesi. Una resa che segnerà la fine del suo potere e aprirà finalmente un nuovo capitolo di libertà per Farah e Tahir.