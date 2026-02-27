Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, la verità avrà il peso di un macigno e questa volta a farne le spese sarà la stabilità dell’intera famiglia Azadi. Akbar non riuscirà a contenere la furia dopo aver scoperto il legame tra Farah e Gulsima: un confronto brutale che si concluderà con il ripudio di Rahsan, allontanata senza troppi giri di parole. Ma il vero punto di svolta avverrà nell’ombra. Merjan, nascosta, ascolterà ogni singola parola, scoprendo la relazione segreta tra suo padre e la donna.

Farah ricatta Rahsan: spunta un video con Akbar

In Io sono Farah, la tensione supererà ogni limite e sarà proprio Farah a prendere in mano le redini del gioco. La ragazza è in possesso di un video che documenta la relazione clandestina tra Rahsan e Akbar: una prova schiacciante che userà per ricattare la donna e tentare di fuggire una volta per tutte dall'ombra di Behnam.

Akbar chiude con Rahsan: ‘Per me tu non esisti più’

Il castello di bugie di Rahsan inizierà a crollare con l'arrivo a Istanbul di Gulsima, la madre di Farah. Tra lei e Akbar c’è un passato che non si è mai davvero spento, un legame che anni prima spinse Rahsan a una vendetta: far sparire Gulsima e condannarla a una lunga prigionia.

Quando Akbar capirà che Farah è proprio la figlia della donna che amava, la sua reazione sarà incontrollabile.

L’uomo affronterà Rahsan in un confronto, chiudendosi la porta alle spalle e scaricandole addosso tutto il suo disprezzo. “Sapevi che Farah è figlia di Gulsima?”, le griderà contro, accusandola di aver rovinato la vita di una ragazza innocente solo per gelosia. Rahsan proverà a difendersi, colpendolo nel suo punto debole e chiedendogli se sia ancora ossessionato dal ricordo di quella donna. Sarà l’errore fatale: Akbar la cancellerà dalla sua vita con poche, gelide parole: “Per me tu non esisti più”.

Merjan scopre l’amore proibito di Akbar

Mentre il loro mondo cade a pezzi, qualcuno resterà nell’ombra ad ascoltare tutto. Merjan, nascosta dietro la porta, scoprirà in un istante il segreto del padre e l’amore che le è sempre stato tenuto nascosto. Da quel momento, ogni equilibrio familiare sarà perduto per sempre.