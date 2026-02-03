Nelle prossime puntate di Io sono Farah, il rapporto tra Mehmet e Bade entrerà in una fase delicata. Proprio nel momento in cui Mehmet deciderà di chiederle di sposarlo, convinto di potersi fidare di lei, Bade si troverà costretta ad affrontare una verità finora taciuta. La ragazza ammetterà il proprio coinvolgimento nell’omicidio di Ali Galip insieme a Farah e Gonul, chiarendo al tempo stesso l’estraneità di Tahir ai fatti.

La proposta di matrimonio di Mehmet e il rifiuto di Bade

È sempre stato suscettibile nei confronti dell’amore, ma Mehmet finalmente si farà coraggio e chiederà a Bade di sposarlo.

Le donerà un anello, dicendole che è l’unica persona di cui possa fidarsi, certa di non tradirlo nel suo mondo fatto di bugie. Quelle parole colpiranno Bade come una freccia in pieno petto. Non riuscirà a dire “sì” a Mehmet, viste tutte le bugie che gli sta dicendo in merito all’omicidio di Ali Galip. Se Mehmet sapesse che è coinvolta nella sua morte, probabilmente non la vorrebbe più vedere e magari la spedirebbe in carcere. Così lo rifiuterà.

Mehmet affronta Bade e chiede spiegazioni

Mehmet, però, non si arrenderà, soprattutto quando Perihan gli racconterà quanto amore Bade ha avuto nei suoi confronti nell’anno in cui era in coma. Così deciderà di affrontare direttamente la ragazza: “Se ricordo bene, mi devi ancora una spiegazione”.

Bade, però, proverà a evitarlo, ma lui insisterà: “Avanti, non fare la testarda come al tuo solito, per favore. Smettila di dire che non puoi sposarmi, o finirai per avermi sulla coscienza”.

Bade cercherà di distogliere lo sguardo e Mehmet capirà che gli sta nascondendo qualcosa. “Quanto vorrei che fosse una cosa sola, forse allora avrei il coraggio di dirtela. Ma ho troppi segreti”, dirà Bade, aggiungendo: “Abbiamo deciso solo poche ore fa di dirti tutto. Saremmo venute da te domani, ma non hai saputo aspettare”.

La confessione di Bade sull’omicidio di Ali Galip

Mehmet non capirà perché Bade stia parlando al plurale: “Con chi dovevi venire? Fai parte di una banda? Stai lavorando con Orhan, per caso?

Dimmi la verità”. A quel punto, Bade non potrà più tirarsi indietro, stringerà le mani di Mehmet e dirà: “Tahir non ha ucciso Ali Galip. Io, Farah e Gonul. Siamo state noi a ucciderlo”.

Mehmet resterà senza parole. Resta da capire come reagirà dopo questa rivelazione.