Behnam si imporrà a Mehmet nelle prossime puntate di Io sono Farah, facendogli credere di avere suo fratello in ostaggio: "Fai fuori Tahir e ti do tuo fratello".

Le anticipazioni tv rivelano che Mehmet non saprà che Tahir è suo fratello e quindi subirà il ricatto di Behnam. Il poliziotto non vedrà altra via d'uscita che togliere la vita a Tahir in cambio di quella di suo fratello e andrà a cercarlo per farlo fuori.

Il piano di Behnam per sbarazzarsi di Tahir in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet ricorderà di avere un fratello, ma non saprà che si tratta di Tahir.

Behnam verrà in possesso di questa informazione grazie a Vera che trarrà un beneficio economico grazie alla collaborazione con lui. La moglie di Ali Galip prometterà a Behnam di aiutarlo in cambio di molti soldi e manterrà la sua promessa. La preziosa informazione di Vera sarà un'ottima soluzione per Behnam che penserà ad un modo per sbarazzarsi di Tahir senza sporcarsi le mani. L'uomo studierà il suo piano nei minimi dettagli e quando Tahir proverà ad aprire la cassaforte sarà colpito pesantemente. In questa occasione, il collaboratore di Behnam prenderà su un fazzoletto il sangue di Tahir: un elemento che si rivelerà molto utile nei giorni successivi. Mehmet diventerà inconsapevolmente una pedina nelle mani di Behnam che gli dirà di avere suo fratello prigioniero.

L'ultima telefonata di Behnam a Mehmet sarà decisiva

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet cercherà disperatamente suo fratello, ma non riuscirà a trovare un indizio utile. A questo proposito, arriverà Behnam che gli dirà che suo fratello è nelle sue mani: per provarlo gli consegnerà il fazzoletto di sangue invitandolo a farlo analizzare. "Fai fuori Tahir e ti darò tuo fratello", dirà Behnam a Mehmet che sarà sconvolto da questa richiesta. Il poliziotto proverà una prima volta a convocare Tahir, ma non riuscirà a premere il grilletto contro di lui. Successivamente, però, Behnam gli telefonerà con un ultimatum: "Oggi Tahir morirà", gli dirà, "Se non lo uccidi, morirà tuo fratello". Mehmet andrà subito a casa di Vera e farà di tutto per mettersi in contatto con Tahir per farlo fuori.