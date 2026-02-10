Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma a breve su Canale 5 raccontano che Behnam apparirà desideroso di togliere di mezzo Mahmud, diventato ormai una figura scomoda. L'uomo raggiungerà l'ospedale dove proverà a manomettere la flebo dello zio ma verrà sorpreso da Tahir.

Mahmud rinvenuto in un lago di sangue da Farah

Mahmud verrà rinvenuto in un lago di sangue da Farah. La donna capirà che qualcuno vuole incastrarla per il tentato omicidio dell'uomo poiché l'arma era quella che aveva dato a Tahir per difendersi da Behnam. Una domestica lancerà l'allarme costringendo la dottoressa a scappare prima di essere presa dagli uomini dell'iraniano.

La protagonista troverà riparo a casa di Tahir dove metterà in azione un piano per smascherare il nipote di Mahmud per evitare che Kerim subisca la sua influenza negativa. Allo stesso tempo, Tahir avrà intenzione di prendere il rivale, sicuro che possa far del male a Mahmud.

Behnam prova a manomettere la flebo dello zio in ospedale

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Behnam apparirà stanco delle intromissioni dello scomodo zio sopratutto quando rischierà di mandare a monte un affare con alcuni trafficanti di sostanze stupefacenti. L'iraniano, a questo punto, chiederà ad un suo scagnozzo di procurarsi del veleno per eliminare il parente senza lasciare traccia. Tahir sorprenderà Behnam, intenzionato a mettere la sostanza tossica nella flebo di Mahmud.

Intanto gli uomini dell'iraniano verranno cacciati dall'ospedale per il loro comportamento sopra le righe. In questo modo, Bekir approfitterà della confusione generale per travestirsi da medico ed entrare nella camera di Mahmud per caricarlo su di una barella e portarlo via con la scusa di un'operazione salvavita. Farah, invece, corromperà un addetto alla vigilanza che lascerà andare l'ambulanza con Mahmud. La donna si prodigherà per salvare la vita all'anziano uomo affinché possa vivere e dichiarare la sua estraneità nel tentato omicidio.

Mehmet è stato ingannato da Tahir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Tahir ha ottenuto una piccola quota nella società di Behnam ed è sicuro che dopo la lettura del testamento di Ali Galip avrebbe ottenuto una quota più ampia.

Vera ha scoperto che il suo defunto marito ha lasciato il 7% delle azioni a Tahir.

Mehmet, invece, è stato ingannato dal criminale che l'ha usato per ottenere delle informazioni riservate dalla polizia. Farah è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un malessere. Kerim ha incontrato Tahir, apparendo contento che sia accorso al capezzale della madre.