In Io sono Farah, il passato tornerà a bussare con una forza devastante. Behnam, deciso a distruggere Farah una volta per tutte, svelerà a Orhan il luogo in cui ha sepolto il corpo di Ali Galip, trasformando un segreto custodito per mesi in un’arma letale. Dopo aver tenuto Farah sotto scacco con il video del delitto, Behnam passerà ai fatti consegnando a Orhan anche la prova regina: il frammento di vetro estratto dal petto della vittima. Ma il suo piano di vendetta potrebbe sfuggirgli di mano.

Il segreto di Farah e Behnam: il video dell’omicidio di Ali Galip dietro la loro convivenza

Per quale motivo Farah ha vissuto con Behnam? Dietro quel rapporto apparentemente idilliaco, in realtà si nascondeva una minaccia. Behnam possiede il video in cui si vede che Farah ha ucciso Ali Galip e per evitare che finisse nelle mani della polizia, la ragazza ha obbedito ai suoi ordini.

In tutto questo, Behnam si è anche occupato della sepoltura del corpo dell’uomo, sempre per evitare che Farah venisse incriminata. Terrà questa informazione per sé, fino a quando la userà proprio contro Farah.

Behnam vuole Farah in carcere: il piano con Orhan per incastrarla

Farah si farà coraggio e si libererà della prigionia di Behnam, andando a vivere con Tahir, anche se immaginerà che Behnam, prima o poi, troverà un modo di vendicarsi e non avrà tutti i torti.

Behnam vorrà vendicarsi nel modo più spietato possibile: facendo arrestare Farah per l’omicidio di Ali Galip.

Troverà un nuovo complice, Orhan, e insieme progetteranno un modo per far finire la ragazza in carcere. Behnam gli svelerà il luogo in cui ha sepolto il cadavere di Ali Galip, così da permettergli di aprire un’indagine contro Farah. Ma non si fermerà qui.

Orhan tradisce Behnam: usa la prova contro Farah e Tahir per ricattarli

Behnam consegnerà a Orhan la prova che incriminerebbe definitivamente Farah: il frammento di vetro che la ragazza ha estratto dal petto di Ali Galip per farlo morire dissanguato. Behnam penserà che Orhan obbedisca subito ai suoi ordini, ma non sarà proprio così.

Perché Orhan vorrà usare quella prova per tenere sia Tahir che Farah sotto torchio e costringerli a stare ai suoi ordini. Chissà se Behnam approverà questa strategia.