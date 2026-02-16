Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, si farà luce su uno dei misteri che ha caratterizzato gli ultimi episodi della serie. Tahir ha litigato con Mehmet, convinto che fosse stato lui a consegnare a Behnam il fascicolo sui suoi precedenti penali. La verità, però, sarà un’altra: a darglielo, in cambio di denaro, è stato Ilyas.

Rottura tra Tahir e Mehmet per colpa di Behnam

Tahir e Mehmet sembravano vicini a diventare quasi amici, ma un tradimento ha messo tutto in standby. Mehmet è stato sospeso dalla polizia per aver divulgato documenti segreti e crederà che tutto sia accaduto a causa di Tahir.

Quest’ultimo, però, scoprirà che Behnam è venuto a conoscenza del suo passato da malavitoso e lo ha usato per mettergli contro Kerim, dicendogli che Tahir è un uomo pericoloso e che non può essere suo amico. Tahir ha pensato che fosse stato Mehmet a consegnare il suo fascicolo a Behnam e per questo si è arrabbiato con lui.

Svelato il patto segreto tra Behnam e Ilyas

Alla fine, però, tutto si rivelerà essere un fraintendimento, anche se i protagonisti della vicenda non lo sapranno ancora. La verità verrà a galla durante un incontro tra Behnam e Ilyas, che avverrà sul lungomare di Istanbul.

Behnam si presenterà con una borsa contenente una cospicua somma di denaro e la consegnerà a Ilyas. “Sai, da quando sono arrivato a Istanbul sei la prima persona che mi ha fatto davvero piacere incontrare”, dirà Behnam.

Presto si scoprirà il perché.

Ilyas diventa la spia di Behnam contro Tahir

Behnam sarà così grato perché è stato Ilyas a consegnargli il fascicolo di Tahir. “Volevo ringraziarti per avermi dato il fascicolo che Mehmet aveva su Tahir. Consideralo solo il primo passo di una collaborazione proficua”, dirà Behnam.

Ma non sarà un semplice ringraziamento. Behnam avrà già pronto un nuovo incarico: “Ho un altro lavoro per te. Bekir è venuto in azienda e ha venduto Tahir. Il problema è che non mi fido di quell’incapace. Non si è mai troppo prudenti nel nostro ambiente”. Behnam chiederà a Ilyas di tenere d’occhio Tahir: “Devo sapere se trama qualcosa”. Ilyas sarà a sua completa disposizione, pronto a diventare un nuovo alleato.