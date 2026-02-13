Nelle prossime puntate di Io sono Farah, la protagonista passerà al contrattacco. Vorrà a tutti costi scoprire che fine abbia fatto Tahir, perché immaginerà che Behnam si sia vendicato di lui, ma non avrà la certezza di dove possa essere finito e penserà che si trovi in Iran. Così si rivolgerà a Rahsan: se non l’aiuterà a scoprire dove si trova Tahir, lei consegnerà a Behnam il video in cui Rahsan è in atteggiamenti intimi con Akbar.

Tahir tenta di rubare il video del delitto di Ali Galip, ma Behnam lo ferma

Tahir verrà spedito in una prigione in Iran dopo che Behnam lo sorprenderà davanti alla cassaforte del suo ufficio, intento a rubare il dispositivo che custodisce il video che prova che sia stata Farah a uccidere Ali Galip.

Con quella prova in mano, Tahir e Farah potrebbero dire addio alle minacce di Behnam e scappare dalla Turchia per costruirsi una nuova vita, ma purtroppo il piano non avrà esito positivo.

Farah sarà preoccupata per l’assenza di Tahir e ipotizzerà che Behnam lo abbia portato nella prigione che possiede in Iran, anche perché lui si mostrerà abbastanza tranquillo e non si sentirà più minacciato da Tahir.

Farah ricatta Rahsan: ‘Scopri dove si trova Tahir o ti rovino’

Solo una persona può sapere ciò che sta combinando Behnam: Rahsan. Farah vorrà parlare in privato con lei per farle capire che non si trova in una posizione favorevole. “Devi scoprire dove Behnam ha rinchiuso Tahir, sono stata chiara”, dirà Farah con fermezza, ma Rahsan metterà subito le mani avanti: “Come faccio a scoprirlo?

A me non lo dirà mai”.

Allora Farah giocherà un colpo basso: “E al tuo amante, invece? Potrebbe dirlo ad Akbar? Fai in modo che scopra dove si trova Tahir”.

L’ultimatum di Farah a Rahsan per salvare Tahir

“Hai sempre un asso nella manica, ma non ti servirà”, dirà Rahsan facendo riferimento al video in possesso di Farah, quello che ritrae lei e Akbar in atteggiamenti intimi. Invece, Farah le dimostrerà che quel video ha un peso che Rahsan sta sottovalutando: “Se non fai esattamente quello che ti ho detto, il video in cui sei con il tuo amante arriverà a Behnam”.

Rahsan non ha ancora capito, ma Farah è disposta a distruggere la famiglia Azadi pur di ottenere ciò che vuole.