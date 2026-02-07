Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, il sacrificio eroico di Tahir, compiuto per salvare Mehmet in un agguato, lo porterà a essere pianto da tutti. Il suo funerale e la sua tomba diventeranno teatro della disperazione generale: ci sarà chi ha perso l’amore della sua vita e chi un amico, ma per tutti Tahir resterà una persona dal cuore d’oro, morta troppo presto, poco prima di diventare padre. La più disperata sarà Farah. “Come farò senza di te”, continuerà a ripetere in lacrime davanti alla tomba del marito. Per la ragazza nulla sarà come prima e per lei sarà difficile pensare a una vita migliore senza di lui.

Tahir salva Mehmet

Tahir chiuderà gli occhi proprio tra le braccia di suo fratello Mehmet. Saranno entrambi reduci da un agguato che la polizia metterà in atto per scovare il capo di Orhan, che finirà nel sangue. Durante una sparatoria, Tahir si metterà tra Mehmet e un proiettile per salvargli la vita.

Una grave ferita all’addome sembrerà non lasciargli scampo. Nonostante la polizia chiami subito un’ambulanza per cercare di evitare il peggio, la fine di Tahir arriverà proprio quando Farah gli annuncerà di essere incinta. “Presto diventerai padre, non puoi lasciarmi sola”, ma quel briciolo di speranza lascerà spazio alla disperazione più assoluta.

Il funerale di Tahir e la disperazione di Farah

Tutti si ritroveranno al funerale di Tahir.

Ci sarà Farah, Bade, Perihan con la sua Gonul e i fedeli collaboratori dell’uomo, tra cui Bekir e Hizir. Farah piangerà senza sosta e le sue lacrime bagneranno quella terra arida in cui Tahir è appena stato sepolto.

“Era scritto anche questo, Tahir — dirà Farah singhiozzando — adesso dimmi che altro può succedermi. Come farò senza di te”.

‘Gli è stato negato suo figlio’, il dolore per Tahir

A piangere sulla tomba di Tahir ci sarà anche Hizir: “I migliori se ne vanno sempre via per primi. Tahir, sappi che con te ho seppellito anche la mia gioia”. Hizir non riuscirà a darsi pace: “In che situazione ci hai lasciati? Sta per nascere il suo bambino e gli è stato negato anche questo”.

Durante il funerale ci sarà subito una cosa che salterà all’occhio: Mehmet non sarà presente. Per lui sarà difficile dire addio a un fratello appena ritrovato.