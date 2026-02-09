Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Farah deciderà di lasciare Istanbul dopo aver perso Tahir. Non se la sentirà di vivere in luoghi che le ricordino la vita condivisa con l’uomo che ama e che sarà il padre di suo figlio. Insieme a lei ci saranno Kerim e Gulsima, e tutti insieme diranno addio ai loro amici di sempre.

Tahir muore tra le braccia di Mehmet, Farah aspetta un figlio

Con in mano la prova che la colpevolizzerebbe per l'omicidio di Ali Galip, Farah crederà di poter raggiungere nuovamente la felicità. Ci sarà solo un ostacolo da superare: Tahir verrà coinvolto dalla polizia in un agguato per stanare Orhan e il suo capo, e Farah temerà che possa accadergli l’irreparabile, come purtroppo avverrà.

Riceverà una telefonata di Tahir, in cui le darà il suo addio. Farah sarà disperata, ma allo stesso tempo lucida, al punto che riuscirà a dirgli di aver appena scoperto di essere incinta. "Non puoi morire, stai per diventare padre", gli dirà tra le lacrime, ma purtroppo Tahir chiuderà gli occhi tra le braccia di Mehmet.

Il funerale di Tahir e il dolore di Mehmet

Ci sarà un doloroso e straziante funerale, in cui Farah e i suoi amici più cari gli diranno addio. Nessuno riuscirà ad accettare questa perdita: nonostante il suo passato nell’ambito della criminalità, Tahir ha sempre avuto un cuore d’oro. Con l’arrivo di Farah, la vita gli aveva dato una seconda possibilità e soprattutto una famiglia, quella che non aveva mai avuto.

Inoltre aveva ritrovato suo fratello Mehmet e, proprio lui non riuscirà a reggere al dolore, al punto che verrà ricoverato in ospedale.

Farah saluta Adil e Bade prima della partenza

Intanto, Farah deciderà di lasciare Istanbul insieme a Kerim e sua madre Gulsima. "Vorrei che non ve ne andaste. Senza di voi sarà ancora più difficile", dirà Adil, ma Farah non se la sentirà di restare: "Non abbiamo più alcun motivo per restare a Istanbul senza Tahir. Andarcene è la cosa migliore per noi. Qui c’è solo dolore".

I tre saluteranno Adil e Aydar, i fedeli amici di Tahir, che gli sono stati vicini in questi anni. Ci sarà un abbraccio anche per Bade, anch’ella in un momento difficile viste le condizioni di Mehmet. Sarà dura per tutti.