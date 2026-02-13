Nei nuovi episodi di Io sono Farah, la protagonista Farah Ersadi riuscirà a mettere fine alle minacce di Behnam Azadi, con l’aiuto di Tahir Lekesiz.

Mahmud viene curato da Farah dopo aver rischiato di morire per mano di Behnam

Dopo essere arrivato in Turchia, Mahmud comincerà ad imporre degli ordini ai nipoti. Dopo aver costretto Behnam a sposare Farah, l’anziano uomo ordinerà anche a Merjan di convolare a nozze con il figlio di un nemico con cui fare pace. A quel punto, quest’ultima ferirà gravemente lo zio Mahmud, con un coltellino che apparteneva a Farah, la quale scapperà con Tahir, appena capirà di essere nei guai.

Anche Behnam tenterà di uccidere suo zio Mahmud, per non farlo intromettere più nei suoi affari. A salvare l’anziano ci penseranno Tahir e Farah, servendosi dell'aiuto di Bekir per rapirlo dall’ospedale. Dopo essere stato curato da Farah, Mahmud si risveglierà, ma ricorderà solo di essere stato colpito alle spalle da una persona che indossava dei guanti neri.

Behnam costringe Farah a tornare a casa

In seguito, Behnam costringerà Farah a tornare a casa, minacciando di svelare un suo segreto. Quando capirà che l’ex si riferisce al filmato che la incastra per la morte di Ali Galip, Farah gli consentirà di scoprire il suo nascondiglio. Appena Behnam la raggiungerà, Farah lo riprenderà con una telecamera nascosta, quando sarà in procinto di fare una puntura mortale allo zio Mahmud.

Poco dopo, ci sarà l’irruzione della polizia, e Farah si costituirà per il ferimento di Mahmud, pur essendo innocente. L’anziano uomo scagionerà subito la giovane, assicurando che non è colpevole.

Sapendo che è stata sua cugina Merjan a fare del male a Mahmud, Behnam ucciderà una sua guardia, per far credere che si trattava del responsabile del tentato omicidio. Dopo aver chiesto a Merjan di essegli fedele, Behnam verrà ricattato da Farah, con il video in cui tenta di uccidere suo zio Mahmud. Dopo aver impedito all’iraniano di denunciarla per l’assassinio di Ali Galip, Farah lascerà la villa Azadi con Kerim e si ricongiungerà con Tahir.

Riepilogo: Farah ha promesso a Tahir di fuggire con lui

Di recente, Tahir è riuscito a introdursi a casa di Behnam per incontrare Farah.

Poco prima del rientro dell’ex, la giovane ha confessato a Tahir di essere minacciata con il filmato dell’omicidio di Ali Galip. Inoltre, Farah ha promesso a Tahir di fuggire con lui, appena riuscirà ad aprire la cassaforte di Behnam e ad impossessarsi del video incriminato.