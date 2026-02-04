Nelle prossime puntate della soap Io sono Farah, la protagonista Farah rischierà di essere considerata la responsabile del ferimento di Mahmud Azadi, lo zio di Behnam Azadi.

Mahmud obbliga la nipote Merjan a sposarsi

Ben presto, si assisterà all’arrivo di Mahmud, per controllare gli affari gestiti dal nipote Behnam. Sin da subito, quest’ultimo verrà costretto da suo zio a sposare Farah, la quale troverà il modo per far saltare le nozze. In particolare, la giovane ricatterà la futura suocera Rahsan, minacciando di svelare la sua relazione segreta con il cognato Akbar.

A quel punto, Rahsan si opporrà al matrimonio, insinuando che Farah potrebbe essere stata in intimità con Tahir quando l’ha rapita.

Dopo aver rimandato l’evento, Mahmud obbligherà la nipote Mejran, figlia di Akbar, a sposare al più presto possibile un ragazzo. Scendendo nel dettaglio, l’anziano uomo esigerà che Mejran diventi la moglie del figlio di un suo nemico con cui vorrà fare pace, con la convinzione che sia stato lui a mettere nei guai Behnam con la polizia in diverse circostanze.

Farah fugge con Tahir

Successivamente, Mahmud minaccerà di uccidere Farah nel bel mezzo di un acceso litigio, dicendole addirittura di farle fare la stessa fine del padre. Dopo aver detto all'anziano uomo che si vendicherà, Farah lo ritroverà gravemente ferito.

Farah capirà di essere caduta in una trappola, appena scoprirà che Mahmud è stato colpito con il suo coltellino. A proposito di quest’ultimo, riuscirà a sfuggire alla morte. Farah invece, si darà alla fuga insieme a Tahir, con il timore di poter finire in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Riepilogo: Farah ha scoperto che Behnam continua a tenerla sotto controllo

Di recente, la presunta morte di Tahir, ha fatto sprofondare Farah nella disperazione totale. Convinta di aver perso l'uomo che ama e il figlio Kerim, per essere stato mandato in Iran dal padre biologico, Farah ha tentato il suicidio. Dopo essere sopravvissuta, Farah è risvegliata disorientata a casa di Behnam e ha appreso di poter passare più tempo in compagnia di Kerim. Poco dopo, la giovane ha scoperto che Behnam continua a tenerla sotto controllo, facendole somministrare dei farmaci.