Nelle prossime puntate di Io sono Farah, il piccolo Kerim conoscerà finalmente il vero volto di Behnam Azadi. Dopo essere intervenuto in difesa della nonna materna Gulsima, il bambino accuserà suo padre di averlo ingannato, sia per aver finto di essere stato il suo donatore, e per avergli parlato male di Tahir Lekesiz.

Farah fa credere a Behnam che Kerim ha bisogno di un nuovo trapianto

Farah riuscirà a mettere fine alle continue minacce di Behnam, dopo averlo ripreso in procinto di uccidere lo zio Mahmud. L’iraniano consentirà a Farah di andarsene via dalla sua villa insieme al piccolo Kerim, appena minaccerà di consegnare il filmato incriminato alla polizia, per impedirgli di denunciarla per l’assassinio di Ali Galip.

A quel punto, dopo essersi ricongiunta con Tahir, Farah vorrà liberare sua madre Gulsima, tenuta prigioniera da Behnam per più di otto anni, appena scoprirà che in realtà è stata lei a donare il midollo osseo a suo figlio Kerim.

In seguito, Farah si prenderà gioco di Behnam, facendogli credere che il bambino abbia bisogno di un nuovo trapianto, dopo averlo fatto finire in ospedale per avergli fatto mangiare una fragola, nonostante l'allergia. Preoccupato per il piccolo Kerim, Behnam ordinerà ai suoi uomini di far arrivare Gulsima in Turchia all’oscuro di Farah, per farle continuare a credere che sarà ancora una volta lui a salvare la vita a loro figlio.

Farah e Tahir alla ricerca del piccolo Kerim

Dopo aver riabbracciato la figlia Farah, la signora Gulsima rischierà di essere riportata via da Behnam. A intervenire ci penserà Kerim, nascondendo la nonna in una stanza dell’ospedale. Inoltre, il bambino si scaglierà contro suo padre Behnam, per averlo allontanato da Tahir. In preda alla furia, l’iraniano vorrà far trasferire il bambino e la madre Rahsan in Iran con dei documenti falsi.

Infine, dopo aver ritrovato la madre Gulsima che credeva morta, Farah si metterà alla ricerca del piccolo Kerim insieme a Tahir.

Riepilogo: Behnam ha screditato Tahir davanti a Kerim

Di recente, Behnam ha screditato Tahir agli occhi del piccolo Kerim, al quale ha fatto credere che il suo rivale voleva separarlo da lui e dalla madre Farah. Ancora sotto ricatto, quest’ultima ha confermato la versione dell’iraniano, ovvero che Tahir sia davvero cattivo.