Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Gonul deciderà di cedere le quote ereditate da Ali Galip a Farah per scappare dal ricatto di Behnam. In questa circostanza, la donna si avvicinerà pericolosamente a Bekir, con il quale scatterà un bacio appassionato.

Gonul intesta le quote dell'azienda di Ali Galip a Farah

Vera avvierà le pratiche per la presunta morte del marito Ali Galip per entrare in possesso delle quote della società avviata con la complicità di Behnam. La donna andrà incontro ad una brutta sorpresa all'apertura del testamento quando scoprirà che Ali Galip aveva lasciato il 7% delle azioni a Tahir mentre il restante a Gonul.

Behnam, a questo punto, deciderà di passare alle minacce contro Gonul poiché in possesso di un filmato capace di dimostrare la colpevolezza di lei, Bade e Farah nella morte di Ali Galip. La sorella di Mehmet cederà al ricatto dell'uomo ma Bade le suggerirà un altro stratagemma ovvero intestare le quote a Farah, diventata la compagna ufficiale di Behnam.

Gonul bacia Bekir

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Behnam rimarrà senza parole dalla novità e per questo rinuncerà a estromettere Vera dall'azienda. Gonul. intanto. potrà contare sull'aiuto di Bekir in questa situazione. La sorelle di Mehmet dimostrerà di non essere indifferente al fascino dell'uomo, tanto da lasciarsi andare a un bacio appassionato con lui.

Gonul capirà di provare dei sentimenti per il cugino di suo marito Kaan, che si rifarà vivo con lei con una richiesta di divorzio.

Tahir ha aiutato Merjan a organizzare un piano contro Behnam

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Farah è entrata in crisi quando ha scoperto che Behnam ha ucciso Tahir all'oscuro che non sia la verità. Il criminale è stato salvato da Merjan, intenzionata a vendicarsi di suo zio.

Farah, intanto, ha scoperto che le domestiche di Behnam aggiungono del tranquillante alle sue bevande per tenerla calma. La protagonista ha studiato un piano per liberarsi dell'uomo. La dottoressa iraniana ha pensato di mettere le mani sul video con cui Behnam la ricatta.

Kerim, invece, ha finto di stare male per ottenere il permesso di fare un giro in giardino in moto. Farah ha compreso che suo figlio ha trovato un modo per ottenere tutto dal padre.

Intanto Tahir ha aiutato Merjan a organizzare un piano per rovinare Behnam mentre Gonul ha ricevuto una telefonata da Farah, che l'ha invitata a pranzare fuori. Infine Mehmet ha trascorso qualche ora in cella. IIyas è rimasto sconcertato dal suo arrivo e da quello di Bade e Perihan.