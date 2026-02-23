Nelle puntate finali della seconda e ultima stagione della soap turca Io sono Farah, i telespettatori di Canale 5 assisteranno alla morte di Ilyas (Kemal Burak Alper), che avverrà per mano del commissario capo Mehmet Kosaner (Firat Tanis), durante un tentativo di evasione.

Mehmet fa arrestare Ilyas

Ben presto, Farah (Demet Özdemir) verrà minacciata da Orhan (Ali Sürmeli), che la costringerà a curare tutti i suoi uomini feriti, altrimenti la farà arrestare con l’accusa di aver ucciso il suo complice Ali Galip (Mustafa Avkıran).

Mehmet invece, assicurerà Ilyas alla giustizia, per aver tentato di ucciderlo.

A quel punto, Orhan costringerà Tahir (Engin Akyürek) ad aiutarlo a far tornare in libertà Ilyas, minacciando di consegnare Farah alla giustizia per l’assassinio di Ali Galip.

Behnam vuole vendicarsi di Farah

In seguito, Ilyas verrà ferito gravemente dal commissario capo Mehmet, proprio quando tenterà di scappare dal carcere. Dalle anticipazioni, si evince che Farah farà di tutto per salvare la vita a Ilyas, al quale praticherà anche un massaggio cardiaco, ma i suoi sforzi saranno inutili.

Nonostante i tentativi di Farah, infatti Ilyas perderà la vita. La reazione durissima di Behnam (Feyyaz Duman) non si farà attendere, visto che vorrà farla pagare a Farah, appena verrà a conoscenza della morte del suo complice Ilyas.

Riepilogo: Ilyas e Behnam sono entrati in affari

Negli episodi andati in onda di recente, Ilyas è entrato in affari con Behnam, il quale gli ha ordinato di estorcere delle informazioni a un hacker sulle intenzioni di Tahir. A proposito di quest’ultimo, ha promesso a Mehmet di aiutarlo a ritrovare suo fratello, ma in cambio gli ha chiesto di far analizzare i capelli di una donna tenuta prigioniera in Iran da Behnam, per scoprire se appartengono alla madre di Farah. In seguito, Mahmud ha scatenato la furia del nipote Behnam, per aver proposto un accordo a Tahir. Behnam invece, ha costretto Mehmet a uccidere Tahir, facendogli credere di aver preso in ostaggio il fratello che tanto sta cercando. Nel contempo, Farah ha appreso da Tahir che sua madre Gulsima è viva, ed è la vera donatrice di suo figlio Kerim.