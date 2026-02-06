Nei nuovi episodi della soap turca Io sono Farah, Behnam Azadi sarà soddisfatto, appena vedrà suo figlio Kerim mandare via il suo rivale Tahir Lekesiz.

Tahir scopre che Behnam tiene Farah prigioniera

Dopo aver scoperto che Behnam la tiene ancora sotto controllo, Farah vorrà scoprire dove si trova il video dell’omicidio di Ali Galip che ha usato per costringerla a divorziare da Tahir. A proposito di quest’ultimo, un giorno, riuscirà a parlare con Kerim, e in tale circostanza scoprirà che Farah gli ha mentito, per avergli nascosto che in realtà Behnam la tiene prigioniera.

A quel punto, Tahir si introdurrà nella stanza di Farah, e appena gli dirà di aver ucciso Ali Galip, le prometterà di metterla in salvo insieme al figlio il giorno dopo.

Prima di andarsene via, Tahir sorprenderà Rahsan, la madre di Behnam, in atteggiamenti compromettenti con il cognato Akbar, e riprenderà la scena con il suo cellulare. Appena si precipiterà nel giardino, Tahir farà credere alle guardie di Behnam di essere appena arrivato e di voler vedere il piccolo Kerim.

Behnam scredita Tahir, Farah minaccia di svelare la tresca segreta di Rahsan e Akbar

Dopo essersi scontrato nuovamente con Behnam, Tahir verrà cacciato da Kerim, che tra le lacrime, si schiererà dalla parte del padre. Nello specifico, Behnam screditerà il rivale, dicendo al bambino che è una persona cattiva.

Appena capirà di aver assistito a una messinscena architettata da Tahir, Rahsan ricatterà Farah, dicendole di far sapere a Behnam che lo tradisce.

Messa alle strette, Farah si difenderà, minacciando di svelare la tresca segreta di Rahsan e Akbar.

Riepilogo: Farah si è ricongiunta con il figlio Kerim

Dopo aver tentato il suicidio e essersi risvegliata confusa, Farah si è ricongiunta finalmente con il figlio Kerim, che in precedenza era stato mandato in Iran dal padre Behnam senza il suo consenso. Poco dopo, la giovane si è resa conto di essere ancora manipolata da Behnam, per aver sorpreso le domestiche somministrare un farmaco nel suo tè per tenerla tranquilla. Dopo aver scoperto che Behnam la tiene ancora in pugno, Farah ha iniziato a pensare a un piano per riuscire a liberarsi di lui.