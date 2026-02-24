Nelle prossime puntate di Io sono Farah, emergerà finalmente la verità su nonna Gulsima. Una scoperta che porterà Kerim ad affrontare Behnam senza più paura e a schierarsi apertamente con Tahir. Le sue parole metteranno in difficoltà il padre biologico, segnando una rottura profonda nel loro rapporto.

Kerim scopre il segreto di nonna Gulsima

Tutto precipiterà quando il piccolo Kerim scoprirà la verità su nonna Gulsima, rimasta prigioniera per anni nel silenzio più assoluto. Questa rivelazione cambierà per sempre il bambino, che deciderà di affrontare Behnam senza mostrare il minimo timore.

Gli dirà apertamente ciò che pensa, definendolo malvagio e ammettendo chiaramente di odiarlo per le sue azioni.

Kerim prende le distanze da Behnam

Behnam, abituato a basare ogni rapporto sulla forza e sul controllo, resterà sorpreso e ferito nell’orgoglio proprio dalla persona più cara. Invece di fare un passo indietro, l’uomo cercherà di ristabilire la gerarchia con la solita arroganza.

Pretenderà scuse immediate, accusando Kerim di aver peccato contro il proprio padre, ma il bambino non si farà mettere i piedi in testa. Risponderà che i peccati commessi dal genitore sono infinitamente più gravi dei suoi, distruggendo in un attimo ogni sua giustificazione morale.

Behnam tenta l’ultima carta, ma Kerim non si lascia manipolare

Sentendosi con le spalle al muro, Behnam tenterà l’ultima carta: quella della manipolazione. Cercherà di convincere il figlio che Farah e Tahir gli abbiano fatto il lavaggio del cervello e proverà a dipingersi come un salvatore, sostenendo di aver segregato la nonna solo per evitarle il carcere.

Sarà un tentativo disperato di ripulirsi la coscienza, ma Kerim si dimostrerà irremovibile. Non crederà a una sola parola e continuerà a vedere in lui solo il “cattivo” della storia, rifiutando ogni gesto di pace e chiedendo di poter parlare soltanto con la madre.

Kerim sceglie Tahir e distrugge Behnam

Il momento più doloroso arriverà però nel finale del confronto.

Quando Behnam cercherà un contatto, Kerim gli dirà la verità più amara: gli dirà chiaramente che Tahir è un padre migliore, perché capace di dare amore senza essere perennemente accecato dalla rabbia.

Sarà un momento molto duro per Behnam, che capirà di aver perso il figlio non per un inganno altrui, ma per la sua stessa natura.