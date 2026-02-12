Nel finale di serie di Io sono Farah, in onda prossimamente su Canale 5, Tahir morirà, ma sarà solo il prezzo da pagare per preservare la libertà sua e di Farah. Tutto ciò, però, causerà la distruzione emotiva di Mehmet. Perché mentre Tahir e Farah inizieranno una nuova vita insieme lontani, per evitare il carcere a causa dell'omicidio di Ali Galip, Mehmet crederà che suo fratello sia realmente morto e la cosa lo distruggerà psicologicamente.

Tahir muore tra le braccia di Mehmet, ma è un piano

Per una parte di chi ha già visto il finale di serie di Io sono Farah, l’ultima puntata è risultata in parte deludente.

Per chi ancora non lo sapesse, Tahir resterà ferito in una sparatoria e morirà tra le braccia di Mehmet. Una morte fasulla, una messa in scena che il ragazzo metterà in atto per salvare la vita sia a se stesso sia a Farah.

Tahir ha collaborato con la polizia per arrestare Orhan, ma il questore Salim glielo ha detto fin da subito: “Dopo l'arresto di Orhan, dovrò metterti le manette per l’omicidio di Ali Galip”, perché Tahir ha dichiarato di essere stato lui a ucciderlo.

Il piano di Tahir per liberare Farah e sparire nel nulla

Un piano intricato che permetterà a Farah di essere una donna libera accanto a Tahir, ma fingere la morte comporterà anche la consapevolezza di dover restare lontani dalle persone più care.

Mentre Tahir si allontanerà da Istanbul, Farah lascerà la città insieme alla madre e Kerim. Dirà ai suoi amici che ormai non ha più senso stare lì senza Tahir, così si lascerà il passato alle spalle per raggiungere il suo amato in una villa isolata.

Delusione per il finale: il trauma di Mehmet divide i telespettatori

Una parte del pubblico, però, non ha apprezzato il fatto che a Mehmet venga fatto credere che suo fratello sia realmente morto. Lui, che era molto felice per aver ritrovato un pezzo della sua famiglia biologica, si ritroverà ricoverato in ospedale perché il dolore sarà troppo grande da sopportare, al punto da dover ricorrere a cure mediche.

Il pubblico avrebbe preferito vedere i due fratelli vivere il resto della vita vicini, dopo essersi ritrovati dopo tanto tempo. Ma non sarà così e Mehmet si troverà ad affrontare l’ennesimo trauma.