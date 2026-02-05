"Eri malato per colpa di tua madre Farah": con queste parole lo zio Mahmud turberà il piccolo Kerim nelle prossime puntate di Io sono Farah.

Le anticipazioni tv rivelano che l'arrivo dello zio di Behnam peggiorerà la situazione in casa. L'uomo pretenderà di inculcare a Kerim un'educazione molto rigida che prevede un ruolo di secondo piano per le donne e vede Farah come una peccatrice.

L'arrivo di Mahmud a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che la vita a casa di Behnam sarà sempre più difficile per la protagonista. Farah, infatti, riuscirà ad ottenere dal padre di suo figlio il permesso di vivere liberamente in casa e di stare con Kerim, ma presto le cose si complicheranno.

A turbare il già fragile equilibrio arriverà lo zio Mahmud, il membro più temuto della famiglia. Sarà chiaro sin da subito che si tratta di un uomo potente e molto rigido, perché nessuno ha mai osato disobbedire ai suoi ordini. Rahşan approfitterà dell'arrivo del nuovo ospite per vendicarsi di Farah che poco prima l'aveva ricattata usando la sua tresca con Akbar. Rahşan chiederà a Farah di prepararsi per lo zio in arrivo senza dirle che l'uomo ha uno stile di vita molto diverso da quello occidentale. Farah si presenterà a cena con un abito elegante, truccata e senza il copricapo: questo basterà a fare indignare e infuriare lo zio. La donna sarà costretta a chiudersi in camera sua e Mahmud chiederà di poter educare Kerim prima che prenda una strada non consona alle sue leggi.

L'educazione imposta da Mahmud

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mahmud inizierà ad indottrinare Kerim con leggi che il bambino non riuscirà affatto a capire o condividere. Lo zio spiegherà al bambino che le donne sono nate per essere delle schiave e non meritano la stessa considerazione dell'uomo. Mahmud, inoltre, turberà Kerim con un'affermazione che lo lascerà senza parole: "Tu eri malato per colpa di Farah". Mahmud spiegherà al bambino che la sua malattia è una conseguenza del comportamento irrispettoso di sua madre che è stata punita dal cielo con una maledizione. Lo zio, inoltre, ordinerà a Kerim di studiare almeno dieci pagine al giorno del Corano per diventare un uomo perbene.