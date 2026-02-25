Nelle prossime puntate di Io sono Farah, le mura della stanza degli interrogatori non basteranno a contenere la furia di Mehmet. Non è più una questione di giustizia, ma di sangue e tradimenti: il commissario ha davanti l’uomo che ha finto di fargli da padre mentre gli distruggeva la vita. Mehmet non userà mezzi termini, lasciando che l’odio accumulato per anni esploda in un grido strozzato: “Mi hai tolto tutto, mi fai schifo”. Non sarà solo un faccia a faccia tra poliziotto e criminale, ma lo scontro definitivo tra due mondi ormai inconciliabili.

Da questo confronto Orhan uscirà in manette, ma Mehmet ne uscirà con l’anima a pezzi.

Mehmet contro Orhan, la resa dei conti in commissariato

L’aria nella stanza degli interrogatori si farà pesante, quasi irrespirabile. Mehmet e Orhan si ritroveranno finalmente a pochi centimetri di distanza per quello che non sarà un semplice colloquio tra guardia e ladro, ma un confronto duro tra un figlio tradito e un padre carnefice. Mehmet non cercherà risposte. Vorrà solo riversare su Orhan tutto il veleno accumulato in anni di inganni. Lo bloccherà subito, impedendogli ogni replica: “Non ti ho portato qui per farti parlare. Hai capito? Parlo io e tu mi ascolti”. Per il commissario, l'uomo che ha davanti è un essere spregevole, capace di nascondere la sua natura spietata dietro una maschera di rispettabilità: “Mi fai schifo.

Sei più vile di Ali Galip”.

Mehmet accusa Orhan: ‘Mi hai tolto tutto, hai ucciso i miei’

Il conto che Mehmet presenterà è il riassunto di una vita distrutta pezzo dopo pezzo. Le parole usciranno come proiettili, cariche del dolore di chi ha perso tutto: “Hai ucciso i miei genitori e non ti è bastato. Mi hai separato da mio fratello. Mi hai sparato in testa. Mi hai allontanato dalla polizia. Mi hai tolto tutto”. Eppure Orhan, nonostante le manette, non mostrerà alcun segno di pentimento. Anzi, userà il passato come scudo, rivendicando con arroganza il legame che li univa: “Ti ho dato il mio cognome. Ti ho cresciuto come un figlio, con amore e rispetto”. Per lui non si tratta di colpevolezza, ma di una distorta ricerca di giustizia, arrivando a negare l’evidenza con un secco: “Non sono io il mostro che credi”.

L’ultimo avvertimento di Orhan a Mehmet

Ma sarà il congedo a lasciare un’ombra sinistra sulla vittoria di Mehmet. Prima di essere trascinato via, Orhan lancerà una provocazione che sa di maledizione, un dubbio instillato per non dare pace al suo avversario: “Un giorno scoprirai la verità dietro la tua rabbia. E allora dovrai pensarmi”. Una frase che metterà in dubbio la sua certezza e trasformerà quella vittoria nell’inizio di un nuovo capitolo.