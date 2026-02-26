Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Mehmet deciderà di stringere un'alleanza con Bekir per proteggere Gonul da Orhan. Quest'ultimo dirà alla figlia che suo fratellastro è impazzito visto che l'ha accusato di avergli sparato alla testa.

Orhan mette Gonul contro Mehmet

Orhan ritornerà in città quando Mehmet arresterà Ilyas per riottenere il posto di commissario capo. L'uomo riuscirà ad allontanare da sé l'accusa di aver attentato alla vita del figlio adottivo, sparandogli un colpo di pistola alla testa un anno prima.

Orhan accuserà Ilyas dopo il ritrovamento delle sue impronte digitale sull'arma. L'uomo si avvarrà dell'aiuto di Perihan per mettere Gonul contro Mehmet. Orhan anticiperà le mosse del figlio adottivo, raccontando alla figlia che è completamente impazzito quando l'ha accusato di avergli sparato alla testa. Gonul si arrabbierà ancor di più quando scoprirà che Tahir è in realtà il fratello di Mehmet.

Mehmet e Bekir stringono un'alleanza

Le anticipazioni della dizi turca raccontano che Gonul si sentirà sempre più estranea e per questo rischierà di cadere nel gioco dei suoi genitori. Nel frattempo, la donna non riuscirà a seppellire i sentimenti che prova per Bekir, fortemente osteggiati da Perihan.

Mehmet, a questo punto, userà tale situazione per cercare di far passare la sorella dalla sua parte. Il poliziotto e Bekir fingeranno di litigare in commissariato per far credere ad Orhan di essere ai ferri corti. Il giovane si farà picchiare dal poliziotto. Un gesto che porterà i due uomini a stringere un'alleanza contro Orhan e in difesa di Gonul.

Successivamente Bekir incontrerà Orhan, al quale parlerà malissimo di Mehmet. In questo modo, il giovane si guadagnerà la fiducia del suocero, che non avrà niente in contrario alla sua storia con Gonul.

Vera ha deciso di andare in America dal figlio

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Behnam è apparso sempre più deciso ad uccidere suo zio per prendere il controllo degli affari di famigliari.

Tahir scoperte le intenzioni dell'iraniano si è recato in ospedale per sventare l'omicidio di Mahmud. Il criminale è riuscito a trasferire l'anziano uomo in un posto sicuro con la speranza che potesse riprendersi grazie alle cure di Farah. Vera, invece, ha incassato l'assegno di Behnam per poi prendere la decisione di lasciare la Turchia per raggiungere il figlio in America. Infine l'iraniano ha fatto alcune dichiarazioni pubbliche in seguito alla scomparsa di suo zio dove ha rivelato di essere in possesso di alcune prove schiaccianti contro Farah.