Nelle prossime puntate della soap Io sono Farah, Mehmet Kosaner si imbatterà nella falsa tomba del fratello, dopo aver avviato delle ricerche.

Mehmet viene sospeso dalla polizia

A seguito della scomparsa improvvisa del marito Ali Galip, Vera stringerà un’alleanza con Behnam, al quale rivelerà che Tahir e l’ispettore Mehmet non sanno di essere fratelli. Inoltre, la donna farà presente all’iraniano che i genitori di Tahir e Mehmet sono morti per mano di Ali Galip da più di trent’anni. A proposito di ciò, mentre si troverà in compagnia di Bade, Mehmet si ricorderà che sua madre aspettava un altro figlio, prima di morire.

A quel punto, Mehmet vorrà scoprire chi sia il suo fratello minore, proprio quando verrà sospeso dalla polizia con l’accusa di essere l’agnello nero complice di Ali Galip. Anche se assicurerà di non far parte dell’organizzazione criminale, Mehmet verrà cacciato dal nuovo comandante. In seguito, l’ex ispettore si ricorderà di essere stato ferito dal padre adottivo Orhan un anno prima, ma sceglierà di non dire nulla al poliziotto corrotto Ilyas.

Behnam si allea con Ilyas contro Tahir

Ben presto, Mehmet metterà le mani nella falsa documentazione del fratello, e verrà a conoscenza che è deceduto da piccolo. Deciso a vederci chiaro sulla faccenda, Mehmet si servirà dell’aiuto di Tahir, per aprire la presunta tomba del consanguineo, che risulterà vuota.

Mentre l’ex ispettore sospetterà che qualcuno stia tramando alle sue spalle per non fargli scoprire la verità, cioè che suo fratello in realtà potrebbe essere vivo, Behnam si alleerà con Ilyas contro Tahir. In particolare, l’iraniano avrà un mente un piano, ovvero quello di far uccidere il rivale da Mehmet.

Riepilogo: Mehmet ha scagionato Tahir

Di recente, Mehmet è entrato in coma a causa del padre adottivo Orhan, il quale l’ha ferito gravemente quando ha scoperto la sua alleanza con Ali Galip. Dopo aver trascorso un anno intero in ospedale, Mehmet si è risvegliato e ha chiarito alle forze dell’ordine che non è stato Tahir ad attentare alla sua vita. Con la sua dichiarazione, l’ispettore ha scagionato Tahir, che era finito in prigione con l’accusa di tentato omicidio, proprio quando era intento a rintracciare la moglie Farah.