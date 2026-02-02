Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda nel daytime e in prima serata Canale 5, la vicenda di Behnam entrerà in una fase decisiva. Un confronto armato tra lui e Tahir culminerà con un intervento inatteso: sarà Merjan a sparare, fermando Behnam e ponendo fine alla minaccia immediata che rappresentava. La ragazza lo farà per difendere la sua famiglia.

Lo scontro finale tra Tahir e Behnam sotto la minaccia delle armi

Tahir e Farah scopriranno dell’ennesimo piano di Behnam contro di loro, così andranno a casa sua per affrontarlo. Non sarà un confronto pacifico, al punto che Behnam tirerà fuori una pistola e la punterà contro Tahir, che a sua volta si difenderà con un'arma: “Ho sognato tante volte di riuscire a liberarmi di te.

Non puoi neanche immaginare quante. Nella mia testa provavo a parlarti senza avere paura. Provavo ad affrontarti, persino a sfidarti. Ripetevo a Farah il discorso che ti avrei fatto, le parole che ti avrei detto. Come se parlare con te potesse cambiare la situazione”, dirà Tahir, aggiungendo: “Ma finalmente ho le parole giuste per te. È finita, Behnam”.

La scelta di Tahir: perché decide di non uccidere Behnam

Tahir, però, sarà lucido: “Se ora decidessi di ucciderti, tuo zio mi direbbe ‘ben fatto’, ma non mi sporcherò le mani. Non ucciderò un uomo inutile come te. Non voglio che Kerim pianga suo padre”. Behnam sarà senza scrupoli: “Vuoi sapere quando è cresciuto il mio odio verso di te? Quando mi hai risparmiato la vita in quel cantiere.

La pietà che mi hai dimostrato mi ha reso più crudele. Tu mi hai fatto diventare così terribile. Se è finita per me, allora lo è anche per te. Ci aspetta la stessa sorte. Farah, ascoltami, abbi cura di nostro figlio”.

Merjan spara a Behnam per difendere la sua famiglia

Proprio in quel momento, qualcun altro sparerà e colpirà Behnam: Merjan, interrompendo il confronto. Merjan vorrà reagire al male che Behnam voleva fare alla sua famiglia. Da quando ha scoperto che la madre Rahsan ha una storia con lo zio Akbar, ha deciso di spedire la madre in Iran e di imprigionare lo zio in una cella sempre in Iran.

Stesso destino avrebbe dovuto avere Merjan, ma questo, a quanto pare, non accadrà. La ragazza colpirà il cugino con una pistola rubata dal suo studio.