Orhan è pronto a riprendersi la scena e lo farà nel modo più plateale. Nelle prossime puntate di Io sono Farah, dopo mesi passati a nascondersi, il latitante varcherà la soglia del commissariato per sfidare Mehmet faccia a faccia. Un azzardo che gli costerà caro: non ci saranno fughe o colpi di genio stavolta, ma solo il rumore delle manette che si chiudono davanti a tutti. Per Mehmet non è solo un arresto, è la fine di un incubo che ha tormentato i suoi giorni, ma è anche l’inizio di una guerra ancora più sporca.

Orhan non è morto: il clamoroso ritorno

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, la trama subirà uno scossone con il ritorno di un uomo che tutti credevano ormai svanito nel nulla. Orhan risulterà vivo, e la sua ricomparsa sarà destinata a far crollare ogni certezza. Per mesi il commissariato ha brancolato nel buio: si sono ipotizzate fughe in Russia o rifugi sicuri tra i vicoli più impenetrabili di Istanbul, ma il latitante è riuscito a giocare con le ombre, restando invisibile agli occhi della giustizia.

Mehmet sospetta di Perihan

Tuttavia, Mehmet non ha mai abbassato la guardia. Il ricordo di quella notte di sangue è restato vivido nella sua mente: sa bene che è stato Orhan, con la complicità di Ilyas, a premere il grilletto contro di lui.

Quel tentato omicidio non lascerà solo segni sul corpo, ma costringerà Mehmet a fare i conti con i fantasmi di un tempo, riaprendo la ferita mai chiusa legata a suo fratello Tahir.

Mentre il commissario cercherà di rimettere insieme i pezzi di un puzzle che non torna, i suoi sospetti si concentreranno su Perihan. Il comportamento della donna apparirà troppo ambiguo per essere ignorato e Mehmet sentirà che lei nasconde molto più di quanto voglia mostrare, specialmente quando si presenterà in ufficio per dispensare avvertimenti su Ilyas che sapranno tanto di messinscena. Ma proprio quando il nome di Orhan verrà pronunciato come una minaccia ormai lontana, la realtà supererà la fantasia.

Orhan sfida Mehmet

Orhan si materializzerà proprio in commissariato, sfidando la sorte con un’arroganza disarmante. ”Commissario Capo Mehmet, mi stavate cercando?”, sussurrerà con un sorriso di sfida. Lo sguardo di Mehmet sarà una scarica di rabbia e incredulità. Non ci sarà spazio per le parole: le manette scatteranno all’istante, fredde e definitive. Orhan tornerà, ma questa volta Mehmet sarà deciso a trasformare quel ritorno in una trappola senza uscita, mettendo finalmente fine a una caccia all’uomo durata fin troppo a lungo.