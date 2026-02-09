Nelle prossime puntate di Io sono Farah, dopo l’arresto, Orhan non potrà più fingere di essere una persona buona davanti alla figlia. I due avranno un faccia a faccia in carcere, che per Gonul si trasformerà in un incubo, soprattutto quando il padre le dirà che se avesse scoperto ciò che combinava, non avrebbe esitato a sparare anche a lei.

Orhan finisce in manette, lo scontro con Gonul dietro le sbarre

Gonul resterà sconvolta quando sentirà il padre confessare di essere stato lui a sparare a Mehmet e di essere orgoglioso di averla fatta franca.

Ma non avrà nemmeno il tempo di confrontarsi con lui, perché verrà arrestato dalla polizia per i crimini commessi.

Appena verrà condotto in carcere, Gonul avrà modo di fargli visita, ma l'incontro non sarà affatto sereno né pacifico, anzi: tra i due emergeranno tante verità non dette.

Orhan umilia Gonul in carcere: ‘Dentro di te c’è solo il male’

Gonul guarderà il padre con una domanda che nasce dal dolore più profondo: “Perché dici di amarmi, papà?”. La risposta non sarà consolatoria, ma tagliente: “Figlia mia, dentro di te non c’è nient’altro che male”.

Quelle parole la feriranno più di qualsiasi gesto. Lei non riuscirà a trattenere il disgusto che prova: “Il tuo amore nei miei confronti mi fa solo soffrire, mi fa sentire sporca.

Farah non mi avrebbe mai tradita. Credevo che tu non avresti mai consegnato quella prova — dirà Gonul facendo riferimento alla prova dell’omicidio di Ali Galip che Orhan ha consegnato a Farah — ma l’hai fatto. Perché dici di amarmi, papà?”.

L’uomo, invece, parlerà come chi si aggrappa a un passato ormai irrecuperabile: “Tu sei l’unica che mi faceva stare bene. L’istante più felice della mia vita”. Ricorderà un picnic fatto quando lei era ancora bambina, un momento di pace apparente, diventato per Orhan un’ossessione distorta: “Tu mantieni vivo quel mio ricordo. Sei l’unica che mi fa sentire pulito”.

Orhan a Gonul: ‘Se mi avessi scoperto tu, avrei sparato a te’

Poi senza più filtri confesserà ciò che lo condanna definitivamente: “Ho tradito tua madre con Vera.

Poi ho dovuto sparare a tuo fratello”.

La crudeltà raggiungerà il suo apice quando aggiungerà una verità ancora più spietata: “Ma se quel giorno mi avessi scoperto tu invece che lui, avrei sparato a te. E mi sarei trovato ad amare Mehmet. Avrei scelto di proteggerlo a ogni costo, perché di quel mio momento felice mi sarebbe rimasto solo lui”. Il suo amore verrà così smascherato per ciò che è davvero: non un sentimento, ma un’ossessione legata a un ricordo egoista.

È addio tra Gonul e Orhan: ‘Resterai in carcere a vita’

“Quindi io ti amo per questo motivo. Di quel giorno mi resti solo tu. Ho cercato sempre di proteggere il mio ricordo più bello. Tutto qui”. La sentenza di Gonul sarà ormai inevitabile: “Passerai tutta la vita in prigione”.

Ma l’uomo non cercherà redenzione: “Sarai sempre il mio ricordo più bello”. La risposta finale di Gonul chiuderà ogni possibilità di legame: “Non amarmi più, per favore”.