Nelle prossime puntate di Io sono Farah, durante una sparatoria, Tahir sacrificherà la propria vita per salvare Mehmet. Sembrerà ormai prossimo alla morte ed esprimerà un ultimo desiderio: parlare con Farah. “Dopo aver tolto tante vite, ho sacrificato la mia”, dirà Tahir, e Farah crederà di doversi preparare a perderlo per sempre.

Tahir in fin di vita: il sacrificio estremo per Mehmet

Tahir sembrerà essere in punto di morte. Collaborerà con la polizia per incastrare il capo di Orhan, ma durante una sparatoria proteggerà Mehmet facendogli da scudo e si accascerà a terra.

Per lui sembreranno non esserci speranze e, anche se avrà solo un filo di voce, chiederà a Mehmet di poter parlare con Farah.

Quando la ragazza vedrà sul telefono il numero di Tahir, avrà un brutto presentimento: sa bene in quale piano è coinvolto. Il dialogo tra loro sarà straziante. La voce di Farah arriverà improvvisa, attraversata da un’inquietudine che Tahir cercherà subito di attenuare: “Tahir, stai bene? Dimmi che stai bene. Perché hai questa voce sofferente? È successo qualcosa? Dimmelo”.

Le sue parole appariranno calme, ma non basteranno. Quando Tahir aggiungerà di avere solo un graffio, Farah capirà che qualcosa non torna: “Di che stai parlando, Tahir? Dimmi che cosa è successo. Mi stai facendo preoccupare.

Mehmet non doveva proteggerti”.

Farah distrutta, le ultime parole di Tahir: ‘Ama nostro figlio, fallo anche per me’

Tahir non risponderà direttamente. Sposterà il discorso su un piano più personale, come se il tempo stesse per esaurirsi: “Farah, ascoltami. Se potessi scegliere, io sceglierei sempre te”. Quelle parole la disorienteranno. La paura prenderà forma in un ordine netto: “Tahir, mi spieghi che cosa stai dicendo? Di che stai parlando? Devi tornare immediatamente a casa, hai capito? Devi tornare subito da me”.

Subito dopo, Farah si rivolgerà a Mehmet con la stessa urgenza: “Devi riportare subito Tahir a casa”. Tahir proverà a intervenire, ma verrà interrotto: “Farah, ascoltami. Non ho molto tempo”.

Per un attimo Farah si fermerà, costringendosi a cedere.

È allora che Tahir pronuncerà le parole più difficili da accettare: “Se qualcosa dovesse andare storto, devi parlare con Salim. Mi hai capito bene?”. Tahir farà riferimento all’accordo con il procuratore Salim, secondo cui sarebbe stato lui a prendersi la colpa per l’omicidio di Ali Galip.

Lei reagirà immediatamente, rifiutando quell’ipotesi: “Smettila di dire queste cose, Tahir. Andrà tutto bene. E voglio che tu torni a casa da me subito”. Ma Tahir continuerà, con una lucidità che non ammetterà repliche: “Ho tolto tante vite e ora ho sacrificato la mia. Non è una scelta. È un destino inaspettato”.

Infine, le affiderà ciò che conta davvero, senza enfasi: “Ama nostro figlio. Ama tua madre. Fallo anche per me”. Tahir morirà davvero?