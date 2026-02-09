Nelle puntate finali della seconda e ultima stagione della soap turca Io sono Farah, Tahir farà una confessione drammatica a Farah, quando sarà in fin di vita. L’uomo dirà le testuali parole alla propria amata: “ Ama nostro figlio e tua madre. Fallo anche per me”.

Tahir viene ferito al posto del fratello Mehmet

Prossimamente, Tahir attuerà il suo piano di vendetta per incastrare Orhan, l’agnello nero del defunto Ali Galip. Tahir finirà per essere coinvolto in una sparatoria, e sacrificherà la propria vita, nel tentativo di proteggere il fratello Mehmet con il suo corpo.

Dopo essere stato ferito gravemente, Tahir si accascerà a terra, e si renderà conto di essere in procinto di morire. A quel punto, l’uomo chiederà a Mehmet di telefonare a Farah. Quest’ultima chiederà al proprio amato di tornare subito a casa, appena le dirà che sceglierebbe sempre lei. Appena Farah esigerà sapere se sta bene, Tahir la rassicurerà, dicendole di avere soltanto un paio di graffi.

Sempre nel corso della conversazione, Tahir chiederà a Farah di parlare con il procuratore Salim, che si è assunto la colpa per la morte di Ali Galip. Per terminare, Tahir farà sapere alla giovane, che intanto sarà in dolce attesa, di essere in procinto di esalare l’ultimo respiro, dicendole di essere stato costretto a sacrificare la sua vita.

Riepilogo: Tahir ha capito che Farah gli ha mentito

In precedenza, la notizia della presunta morte di Tahir ha gettato Farah nella disperazione più totale. La giovane ha tentato di togliersi la vita, ma a salvarla in extremis ci ha pensato Behnam. Tahir invece, è sopravvissuto a uno scontro con Behnam grazie a Merjan, la quale l’ha portato in un appartamento sicuro, dopo averlo fatto curare in ospedale. In seguito, dopo aver divorziato da Farah e essersi fatto quindi vivo, Tahir ha visto la sua amata venire trasportata immediatamente in ospedale, dopo uno svenimento al ristorante. Dopo essersi accertato delle condizioni di salute di Farah, Tahir ha capito che gli ha mentito, per avergli nascosto di essere prigioniera di Behnam, grazie a un dialogo avuto con il piccolo Kerim, il quale è stato felicissimo di rivederlo dopo tanto tempo.