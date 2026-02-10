Nelle prossime puntate di Io sono Farah, il legame tra Tahir e Kerim andrà in frantumi. Behnam orchestrerà una trappola psicologica per far credere a Kerim che Tahir sia una persona cattiva. Il bambino crederà alle parole del padre, anche perché Farah sarà costretta a confermare ciò che dirà Behnam. La conseguenza sarà che Kerim non vorrà più vedere Tahir e lo rinnegherà davanti a tutti.

Tahir irrompe alla villa, Behnam lo umilia davanti a Kerim

Tahir riuscirà a raggiungere l’ingresso della villa di Behnam, provocando la sua ira, al punto che l’uomo licenzierà le sue guardie per non essere riusciti a bloccarlo.

Quando Behnam gli chiederà il perché della sua presenza, Tahir gli dirà di essere lì per Kerim. Chiamerà il bambino, ma Behnam non mostrerà alcuna benevolenza nei suoi confronti.

“Non abbracciare quest’uomo. Lui è uno dei nostri nemici”, dirà Behnam. La reazione di Kerim sarà incredula: “Che cosa? Il mio amico Tahir?”. “Amico? Quest’uomo che tu chiami amico vuole farci del male. Ha provato a separarci. È stato in prigione e, quando è uscito, è venuto qui e ha cercato di portarti via da noi. Non è così?”, dirà Behnam.

Behnam accusa Tahir, la bugia di Farah confonde Kerim

Lo sguardo si sposterà su Tahir, chiamato a rispondere davanti a tutti: “Rispondi, Tahir. Digli la verità, se hai il coraggio”.

Kerim, confuso e spaventato, cercherà una conferma: “Tahir, dimmelo. Volevi davvero separarmi da mio padre?”. Tahir proverà a parlare, scegliendo le parole con attenzione: “Kerim, io voglio solo che tu stia bene, capito?”.

Ma Behnam non arretrerà, ribaltando il discorso: “Figlio mio, per te sarebbe un bene essere separato da tuo padre? Da quell’uomo che ti ha salvato dalla malattia e che ti ama più di ogni altra cosa?”. Poi incalzerà ancora: “Chiedigli cosa vuole. Su, coraggio, chiediglielo”. Tahir tenterà di fermare quella pressione: “Kerim, ci sono cose che tu non sai. Cose che non puoi capire”.

La risposta di Behnam arriverà secca: “Allora chiedilo a tua madre. Puoi domandarlo a lei”. Il bambino si rivolgerà così a Farah: “Mamma, Tahir è una cattiva persona?

Voleva davvero separarmi da papà?”. La risposta sarà una bugia che Farah non potrà evitare: “Sì, Tahir è una persona cattiva. Tuo padre ha ragione”.

Kerim respinge Tahir: ‘Non ti voglio più bene, non cercarmi’

Kerim scoppierà in lacrime, travolto dalla delusione: “Perché volevi fare una cosa così brutta? È stato papà a farmi guarire”. Tahir proverà a rassicurarlo, ma ormai il legame sarà spezzato: “Non ti voglio più bene, Tahir. Non voglio più vederti”, dirà Kerim.