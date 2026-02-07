Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Mehmet scoprirà che Tahir è suo fratello minore grazie ad una rivelazione di Vera. Il poliziotto rimarrà sconvolto di fronte alle parole della vedova di Ali Galip.

Behnam informa Mehmet di aver scoperto chi è suo fratello

Vera rivelerà a Behnam che Tahir è il fratello di Mehmet. L'iraniano userà tale informazione per eliminare per sempre il criminale e avere Farah tutta per sé. Behnam informerà Mehmet di aver scoperto il nome di suo fratello e di essere disposto a rivelarglielo solo se ucciderà Tahir.

Il commissario si lascerà convincere dall'iraniano sopratutto quando gli dirà che se non accetterà la richiesta uccidere il fratello che tanto cerca. Mehmet chiederà però una prova a Behnam per dimostrare che sta dicendo la verità. L'iraniano consegnerà al poliziotto un fazzoletto pieno di sangue, precisando che appartiene a suo fratello. Mehmet sottoporrà il pezzo di stoffa al test del dna che risulterà essere compatibile con il suo.

Vera rivela al poliziotto che Tahir è suo fratello

Le anticipazioni rivelano che Mehmet ormai certo di avere trovato suo fratello deciderà di uccidere Tahir. Il poliziotto troverà il nascondiglio del criminale dove non esiterà a puntargli contro una pistola nonostante la presenza di Farah.

Tahir cercherà di difendersi puntando un coltello alla gola di Mehmet. Durante il litigo interverrà Vera insieme a Bade. La vedova di Ali Galip informerà il poliziotto e il criminale che sono fratelli. La confessione lascerà entrambi stupefatti, tanto da abbracciarsi felici di essersi ritrovati.

Vera consegnerà a Mehmet (Fırat Tanış) un bracciale che Tahir indossava da neonato. Il poliziotto inizierà così ad avere ricordi del passato condiviso con il criminale. I due fratelli dovranno guardarsi le spalle da Behnam, disposto a tutto per avere Farah.

Merjan ha salvato Tahir dopo la caduta da un edificio in costruzione

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Farah (Demet Ozdemir) ha perso la ragione dopo che Behnam le ha detto di aver ucciso Tahir.

La donna ha provato a togliersi la vita, tagliandosi le vene ma è stata fermata dall'intervento dell'iraniano. Allo stesso tempo, Merjan ha salvato Tahir (Engin Akyürek), portandolo in ospedale dopo la drammatica caduta da un edificio in costruzione ad opera di Behnam. Il criminale ha riportato alcune fratture alle costole. Una volta dimesso, l'uomo ha stretto un'alleanza con Merjan, decisa a vendicarsi di suo zio Behnam per un torto subito in passato. Mehmet, invece, è uscito dal coma ma ha dimostrato di avere dei vuoti di memoria.