Farah sarà vittima di una trappola da parte di Merjan nelle prossime puntate di Io sono Farah: la cugina di Behnam tenterà di togliere la vita allo zio Mahmud usando il coltello di Farah per far ricadere la colpa su di lei.

Le anticipazioni tv rivelano che lo zio Mahmud imporrà le nozze di Merjan con un uomo anziano. La ragazza a quel punto penserà di sbarazzarsi dello zio e accusare Farah del grave reato.

Io sono Farah: Merjan pronta a tutto per la sua libertà

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Merjan si dimostrerà più furba e spietata di quanto sembri.

La giovane figlia di Akbar, infatti, si troverà in una situazione terribile e pur di uscirne rischierà di rovinare la vita di Farah per sempre. Tutto avrà inizio con una decisione crudele dello zio Mahmud, il capo più temuto della famiglia, che imporrà le nozze di Merjan con un uomo anziano. La ragazza sarà terrorizzata e disperata, anche perché a differenza del passato suo padre non potrà fare nulla per salvarla dalle nozze combinate. La sera stessa, Farah avrà una pesante discussione con Mahmud, colpevole di aver ucciso suo padre e Merjan coglierà la palla al balzo per agire. La figlia di Akbar entrerà nella stanza di Farah e ruberà il suo coltello per poi dirigersi nello studio di Mahmud.

Nel frattempo, la protagonista sarà con Kerim e sarà sul punto di parlargli della situazione di prigionia che stanno vivendo quando sarà interrotta da un tonfo proveniente dall'altra stanza.

Mahmud in fin di vita: nessuno sospetterà di Merjan

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Merjan ferirà gravemente Mahmud e quando Farah correrà in studio lo troverà in fin di vita. L'uomo giacerà a terra e avrà ancora il coltello nella carne, ma la dottoressa capirà che estraendo la lama provocherebbe un'emorragia fatale. La donna chiederà a Mahmud di resistere e lo sistemerà in posizione supina. Farah si sporcherà le mani di sangue in questa operazione e appena arriverà la domestica griderà: "Assassina, Farah ha ucciso suo zio".

In breve tempo arriverà anche Behnam e la donna proverà a discolparsi: "Mi hanno teso una trappola". Nessuno crederà a Farah che, terrorizzata dalla situazione, scapperà via. La donna arriverà in strada e fortunatamente incontrerà Tahir che era diretto alla villa per una riunione.