Tahir tornerà dall'Iran con una notizia incredibile per Farah: "Tua madre è viva, ed è lei la donatrice", dirà nelle prossime puntate di Io sono Farah.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah capirà che non è stato Behnam a salvare la vita di suo figlio. La donna studierà con Tahir un piano per liberare sua madre che è ancora prigioniera in Iran.

La verità su Gülsima a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano un'importante novità che riguarderà i protagonisti. Grazie a Merjan, Farah verrà a sapere che Behnam soffre di cuore a ha avuto più infarti in sua assenza.

La donna si spiegherà il motivo per cui il padre di suo figlio a volte perde sangue dal naso, ma arriverà anche ad un'altra conclusione. Appena Farah avrà modo di parlare con Tahir, gli dirà che Behnam ha uno stent e per questo è impossibile che abbia donato il midollo a Kerim. A quel punto Tahir, appena tornato dall'Iran, avrà una splendida notizia per la sua amata. "Io so chi ha donato il midollo a tuo figlio", dirà, "Tua madre è viva, è lei la donatrice". Le parole di Tahir stordiranno Farah dalla felicità e più volte la donna gli chiederà di ripetere quello che ha detto. Tahir porgerà a Farah un foulard di sua madre e lei riconoscerà subito quel prezioso indumento. L'uomo le spiegherà che quando è stato prigioniero in Iran ha scoperto che Gülsima non è morta come le hanno fatto credere ed è prigioniera di Behnam.

Il piano per liberare Gülsima e riportarla a casa

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, il prossimo obiettivo dei protagonisti sarà liberare Gülsima. Farah avrà già un'idea a questo proposito: "Sarà lo stesso Behnam a portarmi da lei", dirà. La donna spiegherà a Tahir che dirà al padre di suo figlio che Kerim ha bisogno di altro midollo. "A quel punto sarà costretto a riportare mia madre in ospedale", dirà Farah. Tahir sarà entusiasta di questo piano e prometterà alla sua amata che si farà trovare in ospedale, pronto per portare via Gülsima. Nel frattempo, lo zio Mahmoud chiederà a Tahir di mettersi in affari con lui per recuperare oro dall'Iran. L'uomo accetterà e spiegherà a Farah che starà al giorno fino a quando non riuscirà a riportare sua madre a casa.