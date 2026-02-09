Iva Zanicchi, ospite del programma ‘La volta buona’ condotto da Caterina Balivo su Rai 1, ha condiviso un momento molto personale ricordando il fratello Antonio. Durante la conversazione, la cantante ha raccontato quanto la scomparsa del fratello abbia rappresentato per lei una delle esperienze più dolorose della sua vita. Zanicchi ha espresso con sincerità il senso di vuoto lasciato da questa perdita, sottolineando come il legame familiare sia stato sempre centrale nella sua esistenza.

‘La volta buona’: uno spazio per le emozioni

Nel corso dell’intervista, Iva Zanicchi ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua vita privata, soffermandosi in particolare sul rapporto con il fratello Antonio.

La cantante ha spiegato che la perdita di Antonio ha segnato profondamente il suo percorso personale, definendolo “il dolore più grande della mia vita”. Il racconto si è inserito in un contesto di grande empatia, con la conduttrice che ha lasciato spazio alle emozioni dell’ospite, permettendole di esprimere apertamente i suoi sentimenti.

Il valore della famiglia per Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha più volte ribadito l’importanza della famiglia nella sua vita, sia in ambito pubblico che privato. La cantante, nota per la sua carriera musicale e televisiva, ha sempre mantenuto un forte legame con i suoi affetti più cari. Il ricordo del fratello Antonio, condiviso durante la trasmissione, ha offerto al pubblico un ritratto autentico e umano dell’artista, che non ha mai nascosto le proprie fragilità.

La testimonianza di Zanicchi ha suscitato commozione tra i presenti in studio e tra i telespettatori, confermando la sua capacità di comunicare anche i momenti più difficili con grande sincerità.

Chi è Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è una delle voci più celebri della musica italiana, vincitrice di numerose edizioni del Festival di Sanremo e protagonista di una lunga carriera tra musica, televisione e spettacolo. Nata a Ligonchio, ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce potente e la sua personalità carismatica, diventando un punto di riferimento nel panorama artistico nazionale.