Domenica scorsa la Terni Volley Academy è incappata nell'ennesima sconfitta di questa stagione, e Javier Martinez non ha reagito bene al KO. Come dimostra una foto che ha fatto il giro del web il 1° febbraio, l'ex concorrente del Grande Fratello non ha nascosto la sua delusione per la prestazione negativa della sua squadra: a consolare il ragazzo sono stati sia Helena Prestes con baci e abbracci che i suoi tanti fan con messaggi d'affetto pubblicati sui social.

Lo scatto che smuove il fandom di Javier

Dalla gioia per la vittoria di domenica scorsa alla delusione per la bruciante sconfitta di questa settimana: sono queste le emozioni che ha vissuto Javier in campo in soli sette giorni.

Il 1° febbraio, infatti, la Terni Volley Academy è stata battuta in casa e alcuni fan presenti al palazzetto hanno scattato una foto che è diventata virale tra i fan di Martinez.

Il 30enne è stato immortalato in panchina con lo sguardo basso mentre la partita volgeva al termine: il giovane non ha saputo nascondere la sua delusione, ma chi gli vuole bene ha cercato di risollevargli il morale con gesti e parole d'affetto.

La delusione di Javier sta' tutta qua 🥺 Javier sei un grandissimo giocatore non sentirti colpe che non hai ,tu meriti di più ,sempre a testa alta 💪❤️#prestinez #helevier pic.twitter.com/cs9ZzhX8sa — tiziana (@tiziana541850) February 1, 2026

Il dolce abbraccio con Helena

I fan di Javier si sono esposti per supportare il loro beniamino in un momento così triste, ma anche Helena non ha perso tempo ed è subito corsa dal fidanzato per provare a restituirgli il sorriso dopo la sconfitta.

In rete, infatti, sta circolando un video dove si vedono gli Helevier scambiarsi baci e abbracci nel palazzetto: la modella, in particolare, è apparsa molto affettuosa nei confronti del compagno che era appena incappato in un brutto KO con la sua squadra.

I messaggi dopo il match a Terni

Il fandom degli Helevier si è esposto in maniera molto decisa sulla sconfitta dell'altro giorno, e secondo la maggior parte dei supporters di Javier la squadra dove gioca non sarebbe all'altezza del suo talento.

"Sei un grandissimo giocatore, non prenderti colpe che non hai", "Meriti di più", "Sempre a testa alta", "Sta dando l'anima per questa squadra ed è l'unico che porta a casa i punti", "Che tenerezza", "Mi piange il cuore a vederlo così", "Lo vorrei abbracciare", "Per fortuna che Helena è sempre accanto a lui", si legge su X in queste ore.