Quella in corso sarà l'ultima stagione da professionista per Javier Martinez: in diverse interviste, infatti, il ragazzo ha anticipato che l'anno prossimo non giocherà a pallavolo perché ha altri progetti ai quali intende dedicarsi. I fan sanno già che il 30enne si trasferirà a Como, dove ha comprato una casa con Helena Prestes, invece sono ancora tutti da scoprire gli altri obiettivi professionali che si è prefissato.

Le novità in arrivo nella vita di Javier

"Devi rimanere", è il coro unanime che si alza a Terni tutte le volte che Javier parla del suo futuro.

Da mesi Martinez ha dichiarato che la prossima stagione non giocherà a pallavolo, e lo ha confermato anche in un'intervista che ha rilasciato ad una televisione locale umbra.

"Non smetterò mai di sentirmi un giocatore perché ho fatto questo per tutta la vita, ma voglio scoprire se sono bravo anche in altro", ha detto il 30enne senza mai svelare quali sono i progetti di lavoro ai quali si dedicherà dopo l'estate.

Di fronte all'insistenza di chi lo vorrebbe vedere ancora vestire la maglia della Terni Volley Academy, l'ex concorrente del Grande Fratello ha scherzato: "Sapete che dovete passare su una ragazza brasiliana che è una bella gatta da pelare".

L'entusiasmo dei fan per la coppia

Anche se indirettamente, Javier ha lasciato intendere che la decisione di lasciare la pallavolo l'ha presa d'accordo con Helena, che lo ha sempre supportato in ogni avventura.

"Lui è troppo divertente", "Helena è il centro del suo mondo", "Ha gli occhi a cuore quando parla di lei", "Sarà dura convincerlo a rimanere, mi sembra convinto", "Lo adoro perché non nasconde le sue priorità", "Lo ammiro tanto", "Che uomo consapevole", si legge su X in questi giorni.

L'incontro tra gli Helevier dopo tre settimane

Sabato scorso Helena e Javier si sono riabbracciati dopo quasi tre settimane di lontananza (lei è stata in Brasile per accudire il padre in ospedale), e hanno ripreso la loro convivenza.

Chi segue gli Helevier sui social, però, sa già che tra qualche mese cambieranno casa: la coppia ha scelto Como per continuare a costruire e progettare un futuro fatto di tanto lavoro, ma anche di amore e famiglia.