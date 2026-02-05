Javier Martinez non si fa vivo sui social da diversi giorni, e chi fa parte del suo fandom sta cominciando a preoccuparsi. Helena Prestes è in Svizzera per lavoro, invece il 30enne dovrebbe essere a Terni per allenarsi con la sua squadra di pallavolo: in rete si sta spargendo la voce che il ragazzo sarebbe amareggiato dalle tante sconfitte dell'ultimo periodo e che si starebbe allontanando dal mondo del web per evitare gli haters.

La sparizione di Javier da Instagram

Qualche giorno fa qualche fan ha fatto notare che Javier ha reso privato il suo profilo Instagram e ha limitato la possibilità di commentare sotto i suoi post.

Fatta eccezione per queste "mosse silenziose", Martinez non si fa vivo sui social da molto tempo e tra i suoi sostenitori c'è chi si chiede con insistenza che fine avrebbe fatto.

Ad aumentare la preoccupazione di una parte del fandom, è il fatto che Helena è lontana da Terni per lavoro (si trova in Svizzera per un prestigioso evento organizzato da un brand di moda) e non può stare vicino al compagno che starebbe attraversando un periodo complicato soprattutto in ambito professionale.

Scusate ma javier dove e' finito???? :(((((( stava diventando così social :( #helevier — Valentina Gavitone (@ValentinaG20114) February 5, 2026

Le teorie dei sostenitori degli Helevier

Nel periodo in cui Helena è stata in Brasile, Javier è stato molto attivo sui social e i fan gli avevano strappato una promessa: avrebbe continuato a pubblicare tanti contenuti ogni giorno anche dopo il ritorno della fidanzata in Italia.

"Ma dove è finito?", "Uffa, stava diventando così social", "Si sarà rotto le scatole delle critiche", "Gli hater, la squadra che va male e Helena che vede quattro volte al mese, non lo invidio per niente", "Ma ha intenzione di lasciarci a bocca asciutta ancora per molto?", "Per me non posta perché è stufo di tutto", "Sarà deluso dalle sconfitte, ci sta", si legge su X in questi giorni.

Il futuro lontano dalla pallavolo

Al termine della stagione sportiva in corso Javier lascerà la pallavolo, ed è stato lui stesso ad anticiparlo in diverse interviste che ha rilasciato ultimamente.

L'ex concorrente del Grande Fratello è pronto ad affrontare nuove sfide professionali, e si vocifera di un suo possibile esordio nel mondo della moda e della pubblicità come la fidanzata Helena.