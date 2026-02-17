A quasi un anno di distanza dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, Javier Martinez è venuto a conoscenza di alcune cose che altri concorrenti avrebbero detto alle sue spalle nella casa. Gli attenti fan del pallavolista, infatti, hanno intercettato un suo recente commento sotto ad un video nel quale si vedono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta parlare e sul web se ne è discusso molto.

La replica piccata di Javier dopo un anno

Sono passati molti mesi dal suo ultimo incontro con gli ex compagni del Grande Fratello, ma Javier sembra avere ancora qualche sassolino dalla scarpa da togliersi.

Come dimostra un commento che il 30enne ha scritto su Instagram pochi giorni fa, solo di recente avrebbe scoperto cosa dicevano alcuni ex coinquilini alle sua spalle, a partire da Lorenzo e Shaila.

"Che bello, non avevo visto niente di tutto questo", è la frase ironica e pungente con la quale Martinez ha reagito ad un video che risale a quasi un anno fa.

Il ragazzo ha anche aggiunto l'emoji dei popcorn e quella con gli occhi a cuore, un'altra mossa per prendere in giro chi per mesi l'avrebbe criticato tra le mura più spiate d'Italia.

I commenti dei fan su X

Questo commento di Javier ha attirato l'attenzione di molti, soprattutto di chi sapeva benissimo cosa si diceva di lui nella casa del Grande Fratello.

"Hai visto pure poco, purtroppo", "Ricordo benissimo quel momento", "Lorenzo sta sempre in mezzo", "Anche io l'ho rivisto oggi, che ricordi", "Ci sono centinaia di video come questo", "Chissà quante cosa ignora, ma forse è meglio così", "La gente parlerà sempre, tu vai avanti", "Fa ancora rabbia sentirli", "Non pensiamoci più, è passato un anno", si legge su X in questi giorni.

L'ospitata di coppia a Celebrity Chef

Il 16 febbraio gli Helevier sono tornati in tv e lo hanno fatto sfidandosi in cucina: Helena e Javier sono stati ospiti a Celebrity Chef e hanno mostrato ai giudici e al pubblico le loro abilità dietro ai fornelli.

Il confronto è stato vinto da Martinez per un solo punto, ma Prestes si è difesa molto bene e ha ricevuto tanti complimenti per i piatti brasiliani che ha realizzato con l'aiuto della sua "brigata".