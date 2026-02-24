L'astio di alcune persone nei confronti di Javier Martinez non si placa, anzi negli ultimi giorni sono diversi gli attacchi che il 30enne ha ricevuto da chi non lo apprezza. Come hanno fatto notare i sostenitori del pallavolista, il 24 febbraio è sparita una pagina Instagram che si occupava anche di dare informazioni sul lavoro del ragazzo e tutti sono concordi nell'affermare che sarebbero stati i suoi hater.

Problemi per Javier sui social

Sono passati pochi giorni da quando alcuni fan hanno fatto notare che i like all'ultimo post di Javier sarebbero aumentati a dismisura perché gli hater li avrebbero comprati per creargli problemi sulla piattaforma.

Oggi, 24 febbraio, Martinez avrebbe ricevuto un nuovo attacco forse anche più pesante di quello precedente.

Stando a quello che si legge sui social in queste ore, una pagina Instagram che divulgava anche informazioni sul lavoro del pallavolista sarebbe sparita perché in tanti l'avrebbero segnalata.

Il ragazzo non si è ancora esposto sulla chiusura di questo account o su quello che starebbero facendo gli hater per mettergli i bastoni tra le ruote, ma ci stanno pensando i suoi sostenitori a difenderlo a spada tratta ovunque.

La rabbia del fandom

I fan di Javier sono furiosi per tutto quello che è successo negli ultimi giorni, soprattutto perché questi attacchi potrebbero creare problemi lavorativi al loro beniamino.

"La pagina è stata chiusa, ora siete soddisfatte?", "Basta con questa invidia", "Non ho più parole", "Devono rifarla perché non possono vincere loro", "Una pagina come quella ce l'ha anche Helena, non capisco dove sta il problema", "La gente è davvero pessima", "Stiamo arrivando a livelli assurdi", "Tutto eccessivo", "Che schifo", "Sappiamo benissimo chi è stato", "Stanno male" "Che follia"; "Devo farsi curare", si legge su X il 24 febbraio.

Il silenzio del diretto interessato

Se Helena si espone spesso per rispondere alle critiche o alle mosse degli hater, Javier non lo fa quasi mai e lascia che siano i fan o la fidanzata a difenderlo.

Il ragazzo, infatti, è concentrato sui suoi progetti futuri e sulle ultime partite della stagione con la Terni Volley Accademy.