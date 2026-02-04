Dopo l'ottimo successo di critica e in Ascolti delle prime due puntate, la messa in onda de L’Invisibile su Rai Uno continua questa sera 4 febbraio con gli ultimi due episodi di questa particolare mini serie che racconta la cattura di Matteo Messina Denaro; una fiction che non è il classico poliziesco ma un viaggio claustrofobico e reale nei meandri di un’indagine durata trent’anni e dove il silenzio è stato per decenni l’arma più affilata. Nell'episodio 3 e 4, continueremo a seguire il lavoro del Colonnello Gambera e della sua squadra: un manipolo di uomini e donne costretti a vivere nell’ombra per stanare chi dell’ombra ha fatto il proprio regno.

L'appuntamento è fissato stasera 4 febbraio, in prima serata su Rai Uno, subito dopo i pacchi di Affari Tuoi.

L’invisibile Rai1: il terzo episodio della fiction Rai

Il terzo appuntamento si apre sotto una coltre di sfiducia. La scoperta di una talpa all'interno della squadra ha distrutto quel senso di fratellanza che rendeva il gruppo di Gambera una macchina perfetta. Il sospetto logora i rapporti, ma il lavoro d'intelligence non può permettersi pause: è necessario potenziare la rete di intercettazioni sul Monte Catalfano, un punto strategico che domina la costa palermitana.

Ram e Dago, spinti dal desiderio di riscatto e di portare a termine il compito nonostante il clima teso, si offrono volontari per installare un'antenna cruciale.

Tuttavia, la natura si rivela avversa quanto il nemico che inseguono: un violento temporale trasforma la missione in un dramma, colpendo duramente il cuore della squadra. Nonostante il dolore, Gambera capisce che l'unico modo per onorare i caduti è accelerare. La squadra decide di rischiare il tutto per tutto infiltrandosi nell'abitazione di Rosalia, la sorella del boss. È un'operazione chirurgica, silenziosa, quasi invisibile. Proprio lì, tra le mura domestiche e la quotidianità della famiglia Messina Denaro, un indizio trovato quasi per caso in cucina accende la scintilla definitiva: la traccia che stavano cercando da anni è finalmente sotto i loro occhi.

L’invisibile Rai1: l'ultimo episodio della fiction Rai

L'ultimo atto è una corsa contro il tempo. Sfruttando l'intuizione nata in casa di Rosalia, Gambera e i suoi analizzano una mole impressionante di dati sanitari e spostamenti criptici. Il cerchio si stringe attorno a una clinica di Palermo. La tecnologia e l'intuizione umana si fondono: l'accesso ai sistemi informatici dell'istituto conferma che l'Invisibile ha un volto, un nome clinico e una debolezza umana. Gambera, consapevole di non poter sbagliare, organizza quella che passerà alla storia come l’Operazione Tramonto. Il coordinamento è mastodontico: vengono allertati i reparti d’élite del GIS e mobilitate forze territoriali in un assetto da guerra silenziosa.

La mattina del 16 gennaio la tensione è palpabile in ogni inquadratura. Non ci sono sirene spiegate o grandi proclami, solo il movimento coordinato di uomini che sanno di avere un appuntamento con la storia. Il culmine dell'episodio ci porta direttamente nel cuore dell'azione, restituendo allo spettatore il senso di giustizia di un intero Paese: il momento in cui l'ultimo grande latitante smette di essere un fantasma e diventa, finalmente, un prigioniero.