Ceyda sarà assunta da Fazilet e suo figlio Raif nelle puntate de La forza di una donna dal 16 al 21 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che ci sarà un salto temporale di tre mesi e Bahar andrà in campeggio con i bambini ed Enver.

Il ritorno di Arif a La forza di una donna dopo il carcere

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il pubblico assisterà a un salto temporale di tre mesi. Dopo la morte di Hatice e Sarp, Bahar deciderà di realizzare il sogno che aveva con suo marito e porterà in campeggio Nisan e Doruk. Con loro ci sarà anche Enver che trascorrerà dei giorni spensierati lontano da casa.

Sia lui che Bahar, tuttavia, avranno dei momenti di sconforto ripensando al funerale dei loro cari. Enver, inoltre, continuerà a rivedere nitidamente Hatice, pur rendendosi conto che non dovrà farsi scoprire da nessuno. L'uomo sarà convinto che sua moglie torni solo per lui e le sue allucinazioni non accenneranno a diminuire. Nel frattempo, a Tarlabasi, ci sarà il ritorno di Arif dopo il carcere. L'uomo potrà riabbracciare Ceyda e a lei confiderà di aver ceduto il suo bar a Talat. Arif, quindi, non avrà più un lavoro a causa del debito contratto per pagare i danni dell'auto incidentata. Ceyda proporrà al suo amico di parlare con Emre che cerca qualcuno che si prenda cura della gestione del suo locale.

Yusuf e Arif: un rapporto sempre difficile

Nelle puntate de La forza di una donna dal 16 al 21 febbraio, Yusuf dimostrerà di non essere affatto cambiato. Dopo aver chiesto ad Arif di intestare a lui le sue case, Yusuf troverà un'alta soluzione per guadagnare dei soldi in assenza di suo figlio. Al suo ritorno a casa, Arif scoprirà che suo padre ha affittato l'appartamento di Sarp alle coppie a ore e andrà su tutte le furie. Yusuf, inoltre, tenterà di ricostruire con Ceyda il rapporto che c'era tra loro un tempo in cambio dell'affitto. La donna, tuttavia, lo punirà severamente lanciando tutti i suoi vestiti dal balcone. Ceyda avrà un nuovo lavoro: occuparsi della casa e di Raif, il figlio di Fazilet, la donna conosciuta in ospedale. La padrona di casa non sarà felice della presenza di Ceyda, ma proprio per questo Raif deciderà di assumerla.