Sarp chiuderà gli occhi per sempre nella puntata de La forza di una donna di lunedì 16 febbraio: sarà Sirin a togliergli la vita.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar e Sarp si addormenteranno sognando una vita insieme, ma lui non si sveglierà mai più. Nessuno sospetterà che qualche ora prima Sirin ha manomesso la sua flebo.

Sirin colpisce ancora ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar tornerà con Sarp. L'incidente farà capire a entrambi di aver perso troppo tempo e che la cosa giusta da fare sia ricostruire la propria famiglia.

A prendere l'iniziativa sarà Bahar, ma Sarp sarà ben contento di accettare un nuovo inizio e lasciarsi il passato alle spalle. La donna si farà trasferire nella stanza di suo marito e si addormenterà con lui. L'indomani, a svegliarli saranno Doruk e Nisan, felici di vedere finalmente i loro genitori insieme. Il peggio sembrerà passato, tanto che Bahar chiederà a Sirin di far parte della sua famiglia, promettendole che da quel momento in poi non sarà più sola. La ragazza abbraccerà sua sorella, ma in cuor suo non smetterà mai di covare odio. Ancora molto provata dalla morte di sua madre, Sirin non potrà sopportare la felicità di Bahar e per questo metterà in atto un piano diabolico. La ragazza si avvicinerà al letto di Sarp con il pretesto di chiedergli perdono, ma in realtà bloccherà il medicinale che lo tiene in vita.

La reazione non sarà immediata, quindi tutto proseguirà come se nulla fosse accaduto. Arrivata la sera, Bahar si sdraierà accanto a suo marito e progetterà la sua vita con lui e i bambini.

La fine di Sarp e la disperazione di Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 16 febbraio, Bahar e Sarp torneranno a sorridere. I due immagineranno una giornata al mare con Doruk, Nisan, Ali e Omar e si divertiranno a fantasticare sul campeggio che a lungo avevano rimandato in passato. Bahar e Sarp si addormenteranno mano nella mano, certi che di lì a poco avrebbero realizzato tutti i loro sogni. Durante la notte, Bahar si sveglierà per bere e noterà in Sarp qualcosa di strano. La donna proverà ad avvicinarsi e si accorgerà che suo marito è immobile e respira a stento. In preda al panico, Bahar urlerà e chiamerà gli infermieri che si precipiteranno nella stanza. L'uomo sarà soccorso, ma per lui sarà troppo tardi. Sarp non si sveglierà mai più.