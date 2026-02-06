Sirin riuscirà ad andare a cena con Arif nelle prossime puntate de La forza di una donna: dopo essersi scusata con lui, la ragazza inizierà a manipolarlo.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin chiederà ad Arif di perdonarla e proverà a costruire un rapporto con lui. L'uomo, ingenuamente, accetterà di andare a cena con lei.

Sirin fingerà di cambiare a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo la morte di Hatice, l'odio di Sirin nei confronti della famiglia continuerà a peggiorare. La ragazza non riuscirà ad accettare la perdita della madre a causa di un incidente e penserà che Arif abbia architettato tutto di proposito per gelosia.

Sirin non avrà pietà per nessuno e quando saprà che Bahar è tornata con Sarp non esiterà a togliere la vita a suo cognato privandolo del medicinale. Il delitto resterà impunito e Sirin tornerà a casa con Bahar promettendole di cambiare. L'atteggiamento della ragazza, effettivamente, sarà diverso con sua sorella e i suoi nipoti, ma sarà soltanto una finzione. Sirin, infatti, inizierà col dire a Nisan e Doruk che è stato Arif a eliminare Sarp e Hatice. Questo creerà una grave rottura tra i bambini e il loro amico, soprattutto da parte di Nisan. Nel frattempo, la ragazza disegnerà il ritratto di Arif e userà una matita per pugnalarlo: un gesto che non prometterà nulla di buono. Sirin non nasconderà ad Arif il suo risentimento per l'incidente che è costato la vita a sua madre, ma lui non potrà biasimarla e la capirà.

Un giorno, però, tutto cambierà.

Arif sarà il prossimo obiettivo di Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin si presenterà da Arif scusandosi per il suo comportamento ostile. La ragazza chiederà all'ex barista di accompagnarla a casa a piedi perché ha paura del buio e lui non potrà sottrarsi. L'indomani, prima di andare al lavoro, Sirin avrà delle buste molto pesanti da portare e Arif accetterà di aiutarla. Dopo il lavoro la ragazza confiderà ad Arif che non vuole tornare a casa perché soffre ancora per Hatice. L'uomo, a quel punto, le chiederà se ha fame e se vuole mangiare qualcosa prima di rientrare. Sirin, in questo modo, otterrà una cena con Arif: avrà intenzione di sedurlo come aveva fatto in passato con Sarp? Tra lui e Bahar ci sarà un rapporto cordiale ma distaccato dopo il ritorno dall'ospedale e l'amore che c'era un tempo sembrerà solo un lontano ricordo.