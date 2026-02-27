Sirin si scuserà con Arif nella puntata de La forza di una donna di giovedì 5 marzo: "Ho sbagliato, non dovevo metterti contri i bambini", dirà offrendogli un caffè e tenendogli la mano.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin stringerà la mano a Arif e la pace sembrerà tornata tra loro. La ragazza lo ringrazierà di cuore per aver regalato la sartoria a Enver permettendogli di ricominciare. Appena gli volterà le spalle, però, Sirin farà una smorfia che farà capire che non è stata affatto sincera con Arif.

Il grande gesto di Arif per enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif si indebiterà pur di regalare a Enver la sua nuova sartoria.

Questo gesto di grande generosità non passerà inosservato agli occhi di Bahar che lo ringrazierà di cuore. Sirin e Nisan, invece, storceranno il naso perché continueranno a credere Arif colpevole per la morte di Hatice e Sarp. Ad incattivire i bambini sarà la loro zia e quando Bahar lo scoprirà affronterà i suoi figli per spiegare loro che un incidente può succedere a chiunque. La reazione di Sirin sarà furiosa: andrà in camera dopo aver disegnato il ritratto di Arif lo distruggerà pugnalandolo con una matita. L'indomani, la ragazza andrà a lavorare al locale di Emre e apparirà molto più serena. Sarà Sirin a dire al suo datore di lavoro che suo padre Enver finalmente avrà la sua attività grazie ad Arif.

"Lui è un uomo d'oro", dirà Emre a Sirin riferendosi ad Arif e lei annuirà.

Sirin farà un passo indietro

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 5 marzo, Sirin si avvicinerà ad Arif: "Ti ho preparato il caffè" gli dirà porgendogli la tazza. "Scusami", continuerà, "Ho sbagliato, non avrei mai dovuto mettere i bambini contro di te". Arif sarà sorpreso e apprezzerà il gesto della ragazza, ammettendo che anche lui ha perso sua madre e sa cosa significa. Sirin gli dirà che per lei tutto è cambiato da quel giorno e Arif capirà. "Puoi incolparmi", dirà l'uomo, "La cosa importante è che i bambini non siano coinvolti". Sirin gli porgerà la mano e Arif non potrà negare un sorriso. I due si riappacificheranno, ma appena la ragazza volterà le spalle ad Arif, farà una smorfia di disprezzo che non lascerà presagire nulla di buono.