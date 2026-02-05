Gli spoiler degli appuntamenti turchi de La forza di una donna in programma a breve su Canale 5 raccontano che Sirin Sarikadi svilupperà una certa ossessione per Arif Kara, lavorando a stretto contatto nella caffetteria di Emre. La donna arriverà a organizzare un folle piano per fare colpo su di lui.

Sirin si attacca morbosamente ad Arif

Sirin ed Enver prenderanno alloggio nella vecchia abitazione di Sarp morto in seguito all'incidente d'auto costato la vita ad Hatice. La ragazza continuerà ad agire indisturbata all'oscuro che sia stata lei ad eliminare il cognato, manomettendo la flebo che lo teneva in vita in ospedale.

Sarikadi continuerà a lavorare alla caffetteria di Emre, dove troverà lavoro anche Arif. La giovane si attaccherà morbosamente al barista come aveva fatto in passato con Sarp. La figlia di Enver cercherà di allontanare Arif da Nisan e Doruk sebbene senza riuscirci. Sirin sarà sempre più vicina all'uomo, che comincerà ad essere stufo del suo comportamento opprimente.

Sirin pianifica il suo pestaggio per fare colpo su Kara

Le anticipazioni della serie tv rivelano che gli abitanti di Tarlabasi inizieranno a mormorare in merito ad una presunta storia tra Arif e Sirin. Il barista troverà il coraggio di dire alla figlia di Enver di non voler avere una relazione con lei poiché ancora innamorato di Bahar.

Sirin fingerà di incassare il rifiuto per poi organizzare un orribile tranello alle spalle del fratello di Kismet con la complicità di tre barboni che le chiederanno un po' di denaro. La donna commissionerà il suo pestaggio con la speranza di essere salvata da Arif Kara.

Il piano si ritorcerà contro di Sirin che verrà picchiata veramente dai tre brutti ceffi mentre il fratello di Kismet non si accorgerà di niente poiché avrà cambiato strada. La donna tornerà a Tarlabasi dove racconterà una versione distorta ad Enver incolpando Bahar di aver proibito ad Arif di starle accanto durante il tragitto verso casa.

Enver ha chiesto a Sirin di andare a casa a badare a Nisan e Doruk

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Sirin si è precipiatata in ospedale, apparendo molto preoccupata per le condizioni di salute dei suoi congiunti.

La ragazza è apparsa disperata dal pensiero di perdere sua madre Hatice. Sirin ha sviluppato un'incontrollabile rabbia nei confronti di Arif, reo di aver provocato la tragedia. La dottoressa Jale è dovuta intervenire per sedare gli animi inferociti. Intanto, Enver molto provato ha rischiato di avere un nuovo infarto. Il sarto ha supplicato Sirin di andare a casa a badare a Nisan e Doruk, rimasti soli.