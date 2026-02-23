Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Satilmis salterà la scuola per andare a pulire i vetri di alcune vetture per racimolare del denaro. L'uomo vorrà aiutare Ceyda a non perdere suo figlio Arda.

Dursun chiede a Ceyda dei soldi per non portarle via Arda

Emre deciderà di ritrovare il figlio biologico grazie all'aiuto di Kismet dopo aver scoperto che Arda è stato scambiato in culla. Molto presto, l'imprenditore scoprirà che il suo vero erede è Satilmis grazie al test del Dna. Dursun sarà disponibile a lasciare il bambino ad Emre, in quanto già padre di altri otto figli.

L'uomo deciderà di lasciare anche Arda alle cure di Ceyda in cambio di una cospicua somma di denaro. Dursun cambierà presto idea e chiederà alla cantante più denaro per lasciargli Arda. Pertanto, l'uomo raggiungerà la casa di Enver dove proverà a portarsi via il suo vero figlio con l'aiuto di alcuni complici. Il piano verrà fermato dal sarto, che caccerà Dursun di casa dopo averlo minacciato con una pistola.

Satilmis decide di aiutare Ceyda a recuperare del denaro

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Satilmis sarà molto provato quando ascolterà Ceyda piangere dall'idea di perdere Arda. Il giorno seguente, il bambino assumerà un comportamento insolito visto che deciderà di saltare la scuola.

Satilmis infatti inizierà a pulire i vetri delle vetture ai semafori per recuperare dei soldi.

Nel frattempo, Emre raggiungerà l'abitazione di Ceyda per prendere Satiltmis. In questa circostanza, il bambino lascerà i soldi guadagnati all'interno del cassetto della madre biologica. Il gesto sarà scoperto dalla donna che chiederà una spiegazione al figlio, temendo che li abbia rubati. Il bambino racconterà a Ceyda di aver pulito i vetri delle vetture per aiutarla a pagare Dursun, che la sta minacciando di toglierle Arda. Parole che commuoveranno la donna che abbraccerà per la prima volta Satilmis.

Ceyda ha iniziato a lavorare per Fazilet

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a fine febbraio su Canale 5, i decessi di Hatice e Sarp hanno cambiato la vita di alcuni protagonisti.

Tre mesi dopo il tragico incidente stradale, Enver ha dimostrato di non aver superato il lutto della perdita della moglie. Sirin è apparsa preoccupata per il padre che continua a vedere il fantasma di Hatice in casa. Arif, invece, è uscito di prigione dove ha scontato una condanna per omicidio colposo mentre Bahar ha cercato di risollevarsi per dare un futuro migliore ai figli. Infine Ceyda ha iniziato a lavorare a casa della signora Fazilet dove si è occupata del figlio invalido in seguito ad un incidente.