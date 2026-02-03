Cambio palinsesto per La forza di una donna nella giornata di sabato 7 febbraio 2026. Le novità riguarderanno la durata complessiva di messa in onda del nuovo appuntamento speciale che terrà compagnia al pubblico per una durata maggiore.
Stando a quanto riportato attualmente dalla Guida Tv Mediaset, per questo sabato pomeriggio Mediaset ha scelto di anticipare la messa in onda a partire dalle 15:00, riducendo un po' la durata di Forbidden Fruit.
Nuovi cambi programmazione per La forza di una donna: la soap cancellata nella fascia serale di Canale 5
Nuovo cambio programmazione in arrivo per La forza di una donna, la fortunata serie turca del daytime pomeridiano che continua a imporsi nella gara ascolti del pomeriggio, arrivando a registrare ascolti che toccano anche il muro del 26-27% di share.
Numeri importanti che, nel corso delle ultime settimane, avevano spinto i vertici del Biscione a puntare sulla serie anche nella fascia di prime time, salvo poi fare un passo indietro.
Inizialmente, infatti, si era optato per la messa in onda di un episodio speciale della serie turca nella seconda serata del martedì, al termine di Io sono Farah.
Ma, all'ultimo momento, c'è stato l'ennesimo cambio palinsesto per la soap opera cancellata definitivamente dallo slot della fascia serale.
Mediaset cambia il palinsesto de La forza di una donna di sabato 7 febbraio 2026
E, al momento, un ulteriore cambio palinsesto per La forza di una donna si verificherà anche al sabato pomeriggio nel daytime della rete ammiraglia.
Il 7 febbraio, invece, gli episodi inediti della soap incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp non andranno in onda dalle 15:40 così come è accaduto nel corso delle ultime settimane, bensì verranno trasmessi a partire dalle 15:00.
Per il momento, infatti, la Guida Tv Mediaset riporta in palinsesto una puntata decisamente più lunga della serie turca, che andrà avanti fino alle 16:30 circa.
Da marzo, invece, gli episodi in prima visione della terza e ultima stagione della soap opera saranno trasmessi anche nel daytime della domenica, prendendo il posto degli speciali di Amici 25, pronto a debuttare in prime time con il serale.