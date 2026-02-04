Nuovo cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca subirà delle variazioni nel corso della giornata di martedì 10 febbraio, così come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset.

Dopo la cancellazione della puntata serale prevista per questo martedì, i vertici del Biscione avrebbero scelto di puntare ancora una volta sulla messa in onda della serie turca in seconda serata, trasmettendo un doppio episodio speciale dopo Io sono Farah.

Cambio programmazione La forza di una donna del 10 febbraio

L'appuntamento con La forza di una donna è stato cancellato dalla programmazione Mediaset di martedì 3 febbraio in seconda serata.

In un primo momento, alla luce del boom di ascolti registrato dalla soap opera in daytime, si era optato per la messa in onda di nuovi episodi nella fascia serale, salvo poi fare un passo indietro.

All'ultimo momento la soap è stata sospesa dal palinsesto, sostituita da un triplo episodio di Io sono Farah in prima visione assoluta.

Per il prossimo martedì sera, però, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, sono in programma dei nuovi episodi della soap con protagonisti Bahar e Sarp anche nella fascia della seconda serata.

La soap opera La forza di una donna raddoppia in seconda serata il 10 febbraio

Subito dopo Io sono Farah, prevista dalle 21:55 alle 23:15 circa, ci sarà spazio per un doppio episodio speciale de La forza di una donna in prima visione assoluta.

La messa in onda è in programma dalle 23:15 alle 00:50 circa: un'ora e mezza in compagnia dei protagonisti della soap opera più seguita e amata del momento, in grado di registrare ascolti che viaggiano su una media di oltre 2,5 milioni di telespettatori al giorno con punte del 26% di share.

La morte di Sarp nel finale della soap opera Mediaset

Intanto, le anticipazioni della soap sul gran finale di sempre della terza e ultima stagione, rivelano che Bahar si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo dramma che scuoterà la sua vita.

La donna perderà il grande amore della sua vita, Sarp: l'uomo morirà dopo che Sirin riuscirà a manomettere la flebo che lo tiene in vita in ospedale e per lui non ci sarà nulla da fare.