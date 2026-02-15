Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di sabato 21 febbraio 2026. L'appuntamento con la serie turca è confermato nella fascia del pomeriggio seppur con delle modifiche legate all'orario di inizio e alla durata complessiva.

Come anticipato in queste ore dalla Guida Tv Mediaset, la nuova puntata pomeridiana avrà una durata maggiore e comincerà a partire dalle 14:55 circa, subito dopo il tradizionale episodio di Forbidden Fruit.

Il sabato pomeriggio di Canale 5 continuerà a essere nelle mani de La forza di una donna, la serie turca che ha conquistato una vastissima fetta di spettatori italiani, diventando uno dei prodotti più seguiti e amati dal pubblico italiano.

La terza stagione prosegue a passi spediti verso il gran finale di sempre e, per le battute conclusive, Mediaset continuerà a fare affidamento sulle puntate speciali extra-large che troveranno spazio anche il prossimo sabato 21 febbraio ma con una programmazione differente rispetto al solito.

Al momento, infatti, la nuova puntata è prevista a partire dalle 14:55 circa e andrà avanti fino alle 16:30 circa, dopodiché ci sarà spazio per il consueto primo appuntamento settimanale con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

In questo modo verrà data una ulteriore accelerata agli episodi che condurranno verso l'atteso finale di sempre della soap opera, in programma fino alla stagione primaverile su Canale 5.

Nonostante il buon successo di ascolti registrato in Turchia e gli ottimi ascolti che la soap ha ottenuto anche negli altri paesi in cui è stata acquistata e trasmessa, si è scelto di non andare oltre le tre serie prodotte.

Una scelta che, in passato, si era già verificata con altri titoli di grande successo trasmessi sempre sulla rete ammiraglia del Biscione: è questo il caso di Tradimento, la serie turca con Vahide Percin di cui sono state trasmesse soltanto due stagioni.

Stessa sorte anche per Terra amara che, nonostante il boom pazzesco di ascolti, è stata interrotta alla quarta stagione.