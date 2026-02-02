Cambio programmazione per La forza di una donna su Canale 5 nel palinsesto di martedì 3 febbraio 2026. In un primo momento, oltre all'appuntamento in daytime nella fascia pomeridiana, era prevista anche un'altra puntata speciale della serie turca nella fascia di prime time.

Un appuntamento di un'ora che sarebbe andato in onda al termine della puntata speciale di Io sono Farah ma, all'ultimo momento, i vertici del Biscione hanno scelto di rimettere mano al palinsesto di domani sera e cancellare la serie turca con protagonista Bahar.

Cambio programmazione per La forza di una donna del 3 febbraio

La nuova programmazione della soap opera di Canale 5 prevedeva a partire dal prossimo 3 febbraio la messa in onda di un appuntamento speciale anche nella fascia serale.

Dopo il grande successo di ascolti registrato nel daytime pomeridiano, la serie turca sarebbe approdata anche nello slot orario che va dalle 23:15 alle 24:15 circa, subito dopo gli episodi inediti di Io sono Farah, che tornerà di martedì sera dopo la pausa della scorsa settimana.

Una scelta che da un lato aveva entusiasmato una vasta fetta di spettatori e appassionati della soap, felici di poter assistere a una sostanziale accelerata verso il gran finale di sempre mentre dall'altro aveva scatenato i commenti negativi di chi non avrebbe potuto seguirla in quella fascia oraria.

Mediaset cancella la soap dalla fascia serale

Alla fine, però, i vertici del Biscione hanno avuto un ripensamento e si è optato per la cancellazione de La forza di una donna dalla fascia serale di martedì 3 febbraio, così come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset.

Subito dopo La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti, andranno in onda tre episodi inediti di Io sono Farah, fino alle 24:20 circa.

Il grande successo Auditel de La forza di una donna su Canale 5

In attesa di scoprire se l'appuntamento con La forza di una donna verrà recuperato in prime time nel corso delle prossime settimane di programmazione, prosegue il grande successo Auditel della serie.

Anche questo sabato pomeriggio, la soap turca ha appassionato una media di ben 2,5 milioni di spettatori con la puntata extra-large di un'ora, arrivando a sfiorare il 26% di share.